SV Walpertskirchen nach fünf Spielen ungeschlagen – jetzt wartet Prien

– Foto: Marc Marasescu

Der SV Walpertskirchen gastiert heute Abend um 19 Uhr bei Aufsteiger TuS Prien. Trainer Sepp Heilmeier hat seinen Spielern nach der Partie gegen Zorneding freigegeben, damit sie regenerieren können.

Was noch dazu kommt: Während Walpertskirchen erst am Dienstag die schwere Partie gegen Zorneding absolvieren musste, waren die Priener spielfrei. „Nach dem Zorneding-Spiel waren alle platt, das hatte unglaublich viel Kraft gekostet“, erzählt Heilmeier. Deshalb habe er seinen Jungs auch freigegeben und kein Training angesetzt, „damit sie regenerieren können“.

Ein Ausflug zum Chiemsee ist immer schön. Allerdings haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Walpertskirchen sicherlich keine Zeit, sich an der traumhaften Landschaft zu erfreuen, wenn sie heute Abend um 19 Uhr bei Aufsteiger TuS Prien antreten. Für die Mannschaft von Sepp Heilmeier geht es darum, die Serie von fünf ungeschlagenen Spielen auszubauen, aber der WSV-Coach warnt: „Prien ist ein etwas anderer Aufsteiger.“

Während der WSV in dieser Saison schon fünfmal ran musste, war die Truppe vom Chiemsee erst dreimal im Einsatz – mit unterschiedlichen Resultaten: Einem 1:1 in Peterskirchen folgte eine 1:3-Niederlage in Holzkirchen, ehe gegen Dorfen mit einem 4:3 der erste Saisonsieg gelang, obwohl Prien nach zehn Minuten bereits 0:2 in Rückstand gelegen hatte. Allein das zeige laut Heilmeier, „dass die Offensive stark ist, mit sehr schnellen Spielern, die ein super Tempo gehen“. Vor allem Marzuk Shaban, der vergangene Saison für Palzing gegen Walpertskirchen getroffen hatte, „ist ein richtig Guter“.

Der WSV-Trainer weiß, dass die Priener nach ihrem durchaus gelungenen Einstand in der Bezirksliga immer noch auf einer Welle der Euphorie reiten, und für ihn ist klar: „Wir werden extrem gefordert sein.“ Aber er hat Vertrauen in seine Mannschaft. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen Saisonstart hinlegen“, gibt Heilmeier zu, und deshalb sehe er der Partie durchaus optimistisch entgegen.

„Ich hoffe, dass die Jungs noch die nötigen Körner haben“, betont Heilmeier, der überlegt, „dass ich eventuell zwei bis drei frische Kräfte von Anfang an bringe“. Und mit zumindest einem Punkt im Gepäck hätte sich die Fahrt zum Chiemsee dann auf alle Fälle gelohnt.