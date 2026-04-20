SV Walpertskirchen holt sich Platz zwei trotz Schiedsrichter-Diskussion

Walpertskirchen - Kammerberg – Foto: Dominik Findelsberger

Das 0:0 gegen Kammerberg reichte dem WSV für Rang zwei. Doch eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung sorgte für große Aufregung.

Für Gastgeber SV Walpertskirchen und die SpVgg Kammerberg war es nach den Samstagsresultaten der Konkurrenz in der Tabelle einen Platz runtergegangen. Das 0:0 am Sonntag reichte dem WSV, um sich Rang zwei von Moosinning zurückzuholen. Für die Gäste war der eine Zähler vor 150 Zuschauern zu wenig. Sie sind jetzt punktgleich mit Langengeisling, bleiben aber auf dem ersten Relegationsplatz kleben.

Beide Teams eröffneten die Partie mit brandgefährlichen Eckbällen, Kammerberg gleich mit drei am Stück. Als WSV-Keeper Deniz Erden ein Abschlag misslang, konnte er sich beim Gegner für dessen Unentschlossenheit bedanken, und Kammerbergs Domenik Kaiser drosch einige Minuten später in guter Position über den Ball. Nach einer halben Stunde bekam der arg dezimierte WSV dieses nicht immer schön anzuschauende Kampfspiel besser in den Griff.

Maximilian Spreitzer wurde bei seinem Flügellauf kurz vor dem linken Sechzehner-Eck rüde von den Beinen geholt. „Nur“ die gelbe Karte für Christof Phale – damit war man auf WSV-Seite nicht einverstanden. Den folgenden Freistoßaufsetzer von Florian Baumann konnte SpVgg-Keeper Robin Anselment mit Mühe zur Ecke abwehren. Der WSV blieb am Drücker. Zwei Minuten später zielte Spreitzer knapp vorbei, dann konnten er und Flo Baumann einen weiten Diagonalball von Nils Wölken nicht verarbeiten. Riesenaufregung dann auf WSV-Seite: Ein gelb-belasteter Gästespieler hatte im Fallen mit Handspiel einen WSV-Konter unterbunden. Nach langen Diskussionen mit seinem Assistenten ließ Schiri Jonathan Wagner die gelb-rote Kombikarte stecken.

Zwei Minuten vor der Pause drehte WSV-Keeper Erden einen Freistoßaufsetzer von Lukas Fladung im Nachfassen um den Pfosten und feierte sich selbst. Spreitzer blieb mit schwer malträtiertem Knöchel nach der Pause für Paul Jäger draußen. Zwischen den Minuten 54 und 57 zischte ein Wölken-Flachschuss knapp am Tor vorbei, Jäger wurde noch geblockt, der Pressball segelte am Gäste-Tor vorbei und Marius Orthuber brachte in zentraler Position zu wenig Druck in seinen Schuss.

In der 68. Minute kam der unter der Woche krank gewesene Christian Käser für den unermüdlich über außen marschierenden Adrian Alexy. Drei Minuten später musste sich der Gäste-Schlussmann bei einem Käser-Schuss gewaltig strecken, und gegen Jäger parierte Anselment sicher. Die letzte Möglichkeit hatte noch einmal Käser, aber der Keeper war rechtzeitig aus seinem Tor geeilt.