SV Walpertskirchen hofft vor Spiel bei Gerolfing weiter auf Relegationsplatz

Der WSV gastiert am Freitag beim FC Gerolfing. Trainer Josef Heilmeier hofft auf Patzer der Konkurrenten Moosinning und Dachau im Kampf um Rang zwei.

Ein letztes Mal geht es für den SV Walpertskirchen in seiner Premieren-Saison in der Bezirksliga Nord auf Auswärtstour – und das wieder mit dem Bus. Der FC Gerolfing ist am heutigen Freitag um 19 Uhr der Gastgeber.

WSV-Trainer Josef Heilmeier geht davon aus, „dass Moosinning und Dachau Rang 2 unter sich ausmachen werden“. Aber: „Wenn die beiden noch patzen sollten, dann möchten wir da sein.“ Moosinning ist morgen beim TSV 54-DJK München zu Gast und Dachau beim punktlosen Schlusslicht in Ingolstadt. Am letzten Spieltag empfängt Moosinning Gerolfing, Dachau empfängt Freising und Walpertskirchen bekommt es zu Hause mit Garching zu tun.

Bis Garching auf Rang 7 geht die Zone der Teams, die vor den letzten beiden Spieltagen rechnerisch noch im Rennen um den Relegationsplatz sind. Der SV Nord Lerchenau steht als Meister schon fest. Walpertskirchen kann noch genauso gut von Rohrbach, Freising oder Dachau überholt werden. Auch deshalb stellt Heilmeier klar: „Wenn wir am Ende unter den ersten fünf sind, ist für uns als Neuling alles top.“ Er verweist ja gerne auf die Teams, die alle hinter dem seinen platziert und mit ganz anderen Zielsetzungen in die Saison gegangen sind.

Dazu zählt sicher auch der heutige Gegner. Der Club aus dem knapp 5000 Einwohner zählenden Ingolstädter Stadtbezirk zählte Jahrzehnte zum Inventar von Landes- und Bezirksliga. Zur dritten von insgesamt sechs Spielzeiten in der Kreisliga kam 2021 Christian Träsch nach vielen Jahren Bundesliga in Stuttgart und Wolfsburg, zwei Saisons beim Zweitligisten Ingolstadt und zwei Jahren Pause nach Gerolfing. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga übernahm der inzwischen 38-Jährige zur Saison 24/25 den Posten des Spielertrainers zusammen mit Den Lovric, Ex-Regional- und Bayernligaspieler beim TSV Rain.

Heilmeier: „Gerolfing wird uns gewaltig einheizen, die brauchen noch Punkte für den Klassenerhalt.“ Im WSV-Kader sind wieder Paul Jäger und Georg Schuler. Der Österreicher Nikolaus Puschmann ist nach starkem Startelf-Debüt beim 10:1-Sieg gegen München beruflich verhindert, Adrian Alexy ist krank. Raphael Hösl konnte wieder trainieren, nachdem er so heftig gefoult worden war.

Tipp: 3:1 für den WSV