SV Walpertskirchen hofft auf den „Ketchupflaschen-Effekt“

Der SV Walpertskirchen ist nach vier Spielen noch ungeschlagen. Trainer Sepp Heilmeier ärgert sich trotzdem – sein Team lasse zu viele Torchancen liegen.

Englische Woche in der Fußball-Bezirksliga: Für den SV Walpertskirchen, der nach vier Spielen ungeschlagen ist, geht es heute Abend um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Zorneding weiter.

WSV-Trainer Sepp Heilmeier hat diese Woche Urlaub. Fast den ganzen Montag hat er jedoch auf dem Platz verbracht. Am Vormittag war Ferien-Fußballschule, „und da helfe ich natürlich gerne mit“. Abends folgte eine Trainingseinheit.

Am Freitag in Rosenheim hatte Walpertskirchen 2:2 gespielt, „da haben wir eher zwei Punkte verschenkt“, meint Heilmeier. „Die haben dreimal aufs Tor geschossen – zweimal waren haarsträubende Fehler von uns vorausgegangen – und zweimal getroffen.“ Sein Team hatte dagegen reichlich Tormöglichkeiten, die bis auf zwei Ausnahmen versiebt wurden, was ihn ärgert: „Dass wir so viele Chancen vergeben, zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.“ Aber: „Es gibt halt solche Phasen.“ Der WSV-Coach hofft jetzt „auf den Ketchupflaschen-Effekt: Erst kommt fast nix, und dann kommt alles auf einmal raus.“

Vom Gegner hat Heilmeier eine sehr hohe Meinung. „Wir haben schon letzten Sommer gegen Zorneding getestet. Das ist eine relativ junge Mannschaft, die Spieler sind gut ausgebildet – technisch stark und schnell.“ Er habe sie beim Saisonauftakt gegen Langengeisling beobachtet und sei bestätigt worden – trotz der 1:2-Niederlage. Dass der TSV nach drei Spielen nur je einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage aufweist, „ist der Jugend geschuldet. Das ist ein richtig gutes Team“.

Das WSV-Lazarett lichtet sich, wenngleich Raphael Hösl wohl länger ausfällt. Er musste am Freitag nach einem heftigen Zusammenprall mit Gehirnerschütterung und Schädelprellung vom Feld. „Wir hatten Schlimmeres befürchtet, denn es sah anfangs nicht gut aus“, erzählt Heilmeier. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass er „riesiges Glück gehabt hat“. Michael Gartner, zuletzt wieder zu ein paar Einsatzminuten gekommen, „ist wieder fest dabei, und auch unser lange verletzter Neuzugang Metehan Özen ist wieder da“. So ist der Kader ungewohnt groß. Zudem befinden sich die Abwehrspieler Benedikt Schuler und Martin Deutinger wieder im Aufbautraining.

Heilmeier sagt: „Natürlich ist die Saison noch jung, aber wer heute gewinnt, der ist erst einmal von hinten weg.“ Mit der Punkteausbeute ist er „sehr zufrieden, es läuft super gut“. Sein Wunsch: „Ich hoffe, dass wir ungeschlagen bleiben.“Tipp: 3:1