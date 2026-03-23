SV Walpertskirchen gelingt Befreiungsschlag: Trotz Personalnot zum ersten Sieg

Der SV Walpertskirchen hat den ASV Dachau mit 2:1 besiegt. – Foto: Marc Marasescu

ASV-Trainer Matthias Koston hatte im Vorfeld angedeutet, dass es derzeit nicht rund laufe, aber man personell keine großen Probleme habe. Ganz anders beim WSV: Da fehlten Trainer Josef Heilmeier zehn Mann aus dem 25 Feldspieler zählenden Kader. Kapitän Florian Rauch, der nach langer Verletzungspause in den bisherigen vier Spielen jede Minute gespielt hatte, ließ er zunächst auf der Bank. Zwischen die Pfosten kehrte Deniz Erden zurück, der nach dem Hinspiel gegen Dachau vom siebten Spieltag mit Handverletzung bis zur Winterpause ausgefallen war.

Der SV Walpertskirchen hat mit einem 2:1 (0:0)-Sieg beim ASV Dachau im vierten Spiel den ersten Frühjahrsrunden-Dreier in der Bezirksliga Nord eingefahren. Dachau, mit Aufstiegsambitionen in die Saison gegangen, blieb 2026 auch im dritten Spiel ohne einen Punkt.

Viele ungenutzte Chancen beim SV Walpertskirchen

Dem 26-Jährigen machten es die Gastgeber nicht überaus schwer. „Ein ganz anderes Auftreten als bei der Niederlage gegen Lerchenau“, attestierte der langzeitverletzte Florian Baumann seinen Mannschaftskameraden, „und wir hatten von Beginn an gute Tormöglichkeiten“. Nach zwei Minuten wäre Christian Käser durch gewesen – der Abseitspfiff stoppte ihn. Nach sechs Minuten zog Paul Jäger über außen davon, an seine Flanke kam Nils Wölken knapp nicht mehr heran. Kurz darauf derselbe Spielzug, diesmal erwischte Stefan Pfanzelt die hohe Hereingabe nicht. Nach einer halben Stunde scheiterte Tom Simml mit einem strammen Schuss, ehe er in eine Rückgabe spritzte und ASV-Schlussmann Stefan Fängewisch beim Pressschlag viel Dusel benötigte.

Zur Pause hatte Benedikt Schuler keine nennenswerten Tormöglichkeiten des ASV auf dem Zettel. Dafür machte der SVW nach einer Stunde mit einem Doppelschlag ernst. Simml schickte Florian Baumann über links, und der legte für Christian Käser zum 1:0 in der 58. Minute auf. Drei Minuten später die Vorentscheidung: Nach einer Baumann-Ecke setzte der Ball noch auf, ehe ihn Wölken per Kopf zum 2:0 in die Maschen jagte. Als Reaktion darauf folgte drei Minuten später ein Dreifachwechsel bei Dachau.

Zweimal war dann SVW-Schlussmann Erden gefordert, beim zweiten Mal mit starker Fußabwehr (78.). In der 82. Minute kam Dachau zum Anschlusstreffer. Und das nach schlecht ausgeführtem SVW-Eckball per Konter, Flanke und Leonardo di Pasquales Kopfball. Das letzte Anrennen brachte den Dachauern allerdings lediglich noch ein paar Halbchancen ein.