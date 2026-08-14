SV Walpertskirchen gastiert erstmals in Rosenheim

Bewährtes Team: Trainerduo Josef Heilmeier (l.) u. Co-Trainer Michael Schrödl. – Foto: Dominik Findelsberger

Der SV Walpertskirchen trifft am Freitagabend um 19 Uhr auf den SB DJK Rosenheim. Für Fans gibt es Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus, Abfahrt ist um 16.15 Uhr.

War die Bezirksliga-Premiere in der Gruppe Nord für den SV Walpertskirchen Neuland, so ist dies nun in der Gruppe Ost nicht viel anders. Diesen Freitagabend ist der SB DJK Rosenheim Gastgeber, Anstoß im Josef-März-Stadion ist um 19 Uhr.

Der WSV setzt einen Bus ein, Abfahrt ist um 16.15 Uhr, „und Mitfahrgelegenheit für Fans gibt es“, betont Trainer Josef Heilmeier. Der Coach zum Gegner, mit dem es noch überhaupt keine Berührungspunkte gibt: „Manchmal ist es nicht so schlecht, wenn man da nicht so viel weiß. Dann konzentriert man sich mehr auf sich.“ Eines ist Heilmeier nicht entgangen: „Dieser Traditionsverein hat Jahrzehnte höherklassig gespielt, hat eine tolle Infrastruktur, kann im Winter auf Kunstrasen trainieren, ist seit zwei Jahren wieder zurück in der Bezirksliga und wird für uns eine enorme Herausforderung.“

Rund vier Jahrzehnte war die sportliche Heimat des Sportbunds von Bezirksoberliga bis Bayernliga. Nach sechs Landesliga-Spielzeiten folgte 2022/23 in der Bezirksliga gleich der Durchmarsch nach unten in die Kreisliga. Während der unglückseligen Bezirksliga-Saison war Patrick Zimpfer als Trainer vom FC Alemannia München gekommen. Nach zwei Jahren Kreisliga wurde die Rückkehr in die Bezirksliga Ost geschafft. Der Sportbund wurde Siebter und damit die drei Gruppen übergreifend zweitbester Aufsteiger hinter Walpertskirchen, dem Nord-Fünften.

Zum Liga-Auftakt spielfrei, gewann der Sportbund gegen den Ex-Bayernligisten Holzkirchen dank starker Standards 3:0. Zuletzt in Dorfen musste man sich beim 2:4 laut Pressebericht „unter Wert“ geschlagen geben. Walpertskirchen hat am dritten Spieltag gegen Miesbach den ersten Sieg eingefahren – mit zum zweiten Mal unveränderter Startelf. „Das wird dieses Mal nicht so sein“, kündigt Trainer Heilmeier an, „denn Paul Jäger musste gegen Miesbach verletzt raus“. Einige Urlauber kommen zurück, „aber die große Wechselwelle wird es nicht geben“. Apropos Standards nach dem verschossenen Elfer? Heilmeier: „Michael Schrödl hat in Eitting mal sechs in einer Saison verwandelt, der war jetzt gut für die Mannschaftskasse.“ TIPP: 2:2