SV Wallrabenstein Gruppenliga-Chamäleon, Unterliederbach Herbstmeister

Region . Am letzten Vorrundenspieltag überraschte Schlusslicht Spielvereinigung Eltville beim 3:2 bei Nassau Diedenbergen mit dem zweiten Saisonsieg, muss aber ebenso wie der spielfreie TSV Bleidenstadt und der SV Niedernhausen (0:5 daheim gegen den FC Eddersheim II) in der Rückrunde noch eine Schippe draufpacken, um eine echte Chance zum Ligaerhalt zu haben. Einen wichtigen Dreier landete auch die Reserve von Biebrich 02 mit 3:2 bei Tabellennachbar SG Rauenthal/Martinsthal, der dadurch auf einen Abstiegsrang abrutschte. Champagner diesmal wieder beim SV Wallrabenstein, der nach dem letzten 0:8-Debakel diesmal den FC Bierstadt mit 4:0 abwatschte.

Bierstadt verpasste vor der Pause eine verdiente Führung, ließ vier Hundertprozentige verstreichen und machte SVW-Keeper Lars Machenheimer zum Matchwinner. Yannik Hünerbein traf bei seinem ersten Startelfeinsatz seit langem zum 1:0, nach der Pause bekam die Heimelf nach dilettantischem FCB-Zweikampfverhalten zwei Elfmeter zugesprochen. Als Marcel Krabler zu allem Überfluss nach einer guten Stunde noch Gelb-Rot sah, war der Markt verlaufen. „Wir konnten das miese letzte Spiel abschütteln, zeigten Mentalität“, freute sich SVW-Coach Daniel Dylong, während Bierstadts Trainer René Keutmann ob der miesen zweiten Hälfte den Kopf schüttelte: „Das war bei uns gruselig.“ Tore: 1:0 Hünerbein (42.), 2:0 Jaschinger (47.), 3:0, 4:0 Kadi (54., 68.).

„Das hat Spaß gemacht, die drei Treffer waren super herausgespielt“, war 02-Coach Volkan Zer nach 20 Zählern in der Hinrunde happy. Der eingewechselte Marius Pangop brach mit seinem Kopfballtreffer den Bann, nach dem 1:3 waren die beiden Sechser Tom Kraft und Timon Stettler hauptverantwortlich, dass hinten nichts mehr anbrannte. Tore: 1:0 Matijevic (25.), 1:1 Pangop (49.), 1:2 Stegmaier (58.), 1:3 Offermann (63.), 2:3 Steinmetz (90.+1). Eltvilles Keeper Moritz Walter pariert einen Elfmeter

SGN-Sprecher Amir Kadiric sah zwei potentielle Absteiger, war von der Leistung der Heimelf entsetzt, während Sven Klärner den Hut vor dem Auftritt der Gäste zog: „Wir spielten nach dem Ausfall von drei weiteren Stammspielern am Limit.“ Torwart Steve Wagner entschärfte beim Verlierer noch ein paar Eltviller Superchancen, Lasse Jahn und Eric Gebel verdienten sich beim Sieger die Bestnoten. Die Hausherren verloren Chris Potlitz zudem mit Rot (25.) und Jasmin Redzic mit Gelb-Rot (89.). Vor dem 2:3-Abstauber wehrte Eltvilles Moritz Walter einen Elfmeter von Timo Grünewald ab. Tore: 0:1, 1:2 Klärner (10., 62.), 1:1 Grubisic (17.), 1:3 Karimkhel (88.), 2:3 Fell Bosenbeck (90.+5).

Spielentscheidend aus Gästesicht, dass sich Erbenheim nach Rot gegen Oguzhan Dagdevir (64.) innerhalb weniger Minuten zweimal auskontern ließ. „Unterliederbach ist ein verdienter Herbstmeister“, lobte Kevin Bähren den cleveren VfB. Niklas Feidt musste beim Verlierer mit schwerer Verletzung ins Krankenhaus, Torwart Timo Nietsch verhinderte mit tollen Paraden eine heftigere Klatsche. Beim VfB war Justin Matthews mit drei Toren und zwei Assists (den Elfer hatte er auch noch herausgeholt) Mann des Spiels. "Wir hätten auch noch höher gewinnen können. nach der Roten war das Spiel durch", resümierte der sportliche Leiter der Gastgeber, Patrick Barnes. Die Herbstmeisterschaft sieht er als ersten Etappensieg an und vermutet einen "langen Dreikampf" mit TuRa und Eddersheim II um die Meisterschaft. Gentian Latifi fällt mit Rücken-OP aus, sein Bruder Edmond steht nach längerer Zwangspause vor dem baldigen Comeback. Auch Philippe Kohl wird nach Kreuzbandriss im kommenden Jahr wieder eine Kaderoption sein. "Ansonsten sind Wintertransfers nicht geplant. Aber wir sagen nicht nein, wenn sich was ergibt und wollen den Konkurrenzkampf weiter anheizen", sagt Barnes. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Matthews (38., 47., 66.), 4:0 Yesil (68.), 4:1 El Bakkaoui (90.).

Gegen besser startende Gäste kamen die 23er nach einer halben Stunde ins Spiel, vergaben durch den eingewechselten Yusuf Ürel aber die Topchance zum Ausgleich. „Gestört hat dann leider wieder, dass wir nach dem 0:2 viel zu schnell aufgaben“, sieht SKG-Coach Efkan Yildiz hier noch viel Luft nach oben. Tore: 0:1 Colloseus (5.), 0:2 Stranz (57.), 0:3 Krekovic (69.), 0:4 Gschwendner (88.).

„Die junge Gästetruppe war vielleicht unser stärkster Gegner“, sieht Niedernhausens Stephan Mohr die Hessenliga-Reserve mit realistischen Aufstiegsambitionen. Mohr empfand den Sieger in allen Belangen überlegen, sah einen Klassenunterschied und hofft nun in den beiden nächsten Partien gegen Biebrich und Bierstadt auf Zählbares: „Wenn wir hier nicht punkten, wird es verdammt schwer werden. Nur mit einem Punkteplus werden wir es schaffen, unser Team in der Winterpause für den Abstiegskampf top zu motivieren.“ Tore: 0:1, 0:2, 0:4, 0:5 Kohlbacher (19., 40., 61., 84.), 0:3 Löbner (47.).

Bitter aus Nieder Sicht, dass außer dem 1:0 durch Raul Rodriguez Arenella nicht noch weitere Tore heraussprangen. Denn in der Schlussminute führte eine Standard noch zum Ausgleich des Aufsteigers. Aus gesundheitlichen Gründen steht Trainer Steffen Kaschel vorerst bis zur Winterpause nicht mehr an der Seitenlinie. Federführend wird das Team derzeit von Co-Trainer Maurice Lampe gecoacht. Tore: 1:0 Rodriguez Arenella (18.), 1:1 Rademacher (90.)