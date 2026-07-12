SV Waldperlach wechselt in die Nord-Gruppe – Ost spielt nur mit 15 Teams

Der SV Waldperlach wechselt von der Ost- in die Nord-Gruppe der Bezirksliga. Zunächst hatte der SV Walpertskirchen vor dem Verbandssportgericht geklagt – und bekam recht.

Sonst kennt man derart viele Veränderungen eigentlich nur vom Eishockey. Das „Sommertheater“ der Abmeldungen und Rückzüge ist nun aber auch auf den Fußball übergegangen und sorgt in der Herren-Bezirksliga für reichlich Gesprächsstoff. Denn nachdem die Umgruppierung des SV Walpertskirchen und FC Langengeisling aus der Nord- in die Ost-Gruppe erfolgte, gibt es nun bereits den nächsten Akt.

Die Gruppe Ost spielt in der neuen Saison nur mit 15 Mannschaften. Der SV Waldperlach wechselt in den Norden, wie Bezirksspielleiter Hans Mayer mitgeteilt hat. Der Verein aus dem Osten der Landeshauptstadt hätte alle Lokalderbys verloren, nachdem Aschheim und Dornach in den Norden verschoben wurden. Damit besteht die Bezirksliga Ost aus neun Inn/Salzach-Vereinen, drei kommen aus dem BFV-Kreis Donau/Isar, zwei aus Zugspitze (Miesbach, Holzkirchen) und der TSV Zorneding – als einziger Ebersberger Vertreter – aus dem Kreis München.

Zunächst hatte der SV Walpertskirchen vergeblich vor dem Bezirksausschuss geklagt und dann beim Verbandssportgericht Einspruch eingelegt. Dem wurde stattgegeben. Der WSV hatte dagegen geklagt, dass er gemeinsam mit Langengeisling in die Bezirksliga Nord zugeteilt wurde, obwohl es von den Fahrtstrecken für beide Teams günstiger wäre, im Osten anzutreten, von fehlenden Einnahmen der Derbys gegen Dorfen ganz zu schweigen (wir berichteten).

Dass der Wechsel auch für Dornach und Aschheim Vorteile hat, betont der sportliche Leiter des SVD, Thomas Seethalter. Mit Blick auf die Auswärtsfahrten sei der Norden für Dornach sogar günstiger. Dennoch übt er Kritik: „Wir sind not amused von der Vorgehensweise von Walpertskirchen.“ Seethaler zufolge hat der kurzfristige Wechsel einen „faden Beigeschmack“ – und dennoch werde sein Club keinen Einspruch einlegen. „Wir wollen nicht der Spielverderber sein.“

„Wir nehmen das zur Kenntnis, aber letztlich ist es uns egal“, sagt Steffen Tripke, Teammanager bei Aschheim. „Wir wollen einfach nur Fußball spielen – in welcher Staffel, spielt da nur eine untergeordnete Rolle.“

WSV-Trainer Sepp Heilmaier zeigte sich auf Anfrage erleichtert über die Entscheidung: „Ja, wir freuen uns natürlich, dass das jetzt geklappt hat. Wir sind vom Verbandsspielausschuss, von Andreas Mayländer, bestärkt worden. Der hat ja gesehen, dass unser Einspruch rechtens ist und die Einteilung so für alle Beteiligten mehr Vorteile hat.“

Wie die gesamte Liga wartet auch der TSV Zorneding noch auf den Spielplan. Chefcoach Sascha Bergmann versteht die Situation einerseits, andererseits missfällt sie ihm. Diese Ambivalenz bringt den Zornedinger reflektiert auf den Punkt: „Am Ende des Tages kann der Verband keinen Spielplan herausgeben, wenn die Gruppen noch nicht stehen. Der Verband hat die Gruppen wie in der Vorsaison logisch eingeteilt. Dass es dagegen Einspruchsfristen gibt, ist auch legitim. Dass man das Beste für seinen Verein möchte, ist auch völlig legitim. Aber irgendwann ist es halt auch einmal gut und man klagt nicht über mehrere Instanzen.“ Bergmann spielt damit darauf an, dass Walpertskirchens Einspruch zunächst abgelehnt wurde, dann der Fall anschließend vor dem Landesausschuss landete. „Wenn ich erst einmal eine Absage bekomme und ich dann noch einmal weitergehe, weiß ich nicht, ob das so sein muss. Alle anderen müssen darunter leiden.“

Der Spielplan soll laut Mayer Mitte kommender Woche veröffentlicht werden. Der erste Spieltag ist für 24. bis 26. Juli angesetzt. Es sei denn, das Sommertheater wird um einen weiteren Akt ergänzt.