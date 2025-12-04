SV Waldperlach: Endlich ist der neue Kunstrasen fertig!

Der SV Waldperlach kann seine Spiele und seine Trainings jetzt auf Kunstrasen austragen. Bereits letzten Sonntag fand das erste Punktspiel auf dem neuen Kunstrasen auf Platz 2 statt. Leider ging das Spiel unseres Teams II mit 2:4 verloren.

Es kann also alles nur besser und erfolgreicher werden. Aber alle Jugendteams freuen sich über den neuen Rasen und dass endlich wieder ein einigermassen ordentlicher Trainingsbetrieb stattfinden kann. Da kommt Freude auf, nur unser Team 1 muss sich noch bis nächstes Jahr gedulden, um ihr erstes Training auf dem Neuen Kunstrasen absolvieren zu können. Also dann wohl ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk!