SV Waldmössingen: "Die Feierlichkeiten waren absolut meisterwürdig"

– Foto: SV Waldmössingen

Der SV Waldmössingen hat die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern vorzeitig perfekt gemacht. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 22 Siegen aus 25 Spielen und einem Torverhältnis von 91:15 thront die Mannschaft von Trainer Mladen Nikolic uneinholbar an der Tabellenspitze. Während die Konkurrenz, angeführt von der Spvgg Bochingen und dem SV Heiligenzimmern, deutlich distanziert wurde, blickt der Verein schon voller Vorfreude auf die kommende Herausforderung in der Bezirksliga.

Der Moment des Triumphs löste beim SV Waldmössingen eine Welle der Begeisterung aus. In einer Spielzeit, in der das Team konsequent auf den Titel hinarbeitete, brachen alle Dämme. „Die Feierlichkeiten waren absolut meisterwürdig. Wenn man eine ganze Saison auf dieses Ziel hinarbeitet, muss man den Moment auch genießen. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld haben ordentlich Gas gegeben, das gehört einfach dazu“, berichtet Mladen Nikolic gegenüber FuPa. Die Freude über den Erfolg ist der Lohn für die monatelange Disziplin auf und neben dem Platz.

Souveräne Zahlen und sportliches Neuland

Dass der Titelgewinn derart deutlich ausfallen würde, war zu Saisonbeginn nicht unbedingt abzusehen, da sich der Verein in einer neuen Umgebung beweisen musste. Mit aktuell 67 Punkten führt der SVW die Tabelle souverän an. „Unser Ziel war es, oben mitzuspielen und attraktiven Fußball zu zeigen. Dass es am Ende für ganz oben gereicht hat, ist das Ergebnis harter Arbeit. Wir wussten, dass wir Qualität haben, aber in dieser Liga war es Neuland für uns, und wir wussten nicht recht, ob es reicht“, erklärt der Trainer rückblickend. Trotz der Ungewissheit zu Beginn entwickelte sich die Mannschaft schnell zum Maßstab der Liga.

Konstanz und eine unüberwindbare Defensive

In einer Spielklasse, in der auch die Spvgg Bochingen (52 Punkte) und der SV Heiligenzimmern (51 Punkte) ihre Ambitionen anmeldeten, bestach Waldmössingen durch eine seltene Beständigkeit. Selbst kleinere Hindernisse konnten den Lauf des Spitzenreiters nicht stoppen. „Ausschlaggebend waren die Konstanz und der Zusammenhalt. Wir haben uns auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen. Zudem hatten wir in den entscheidenden Phasen die nötige Klasse in der Offensive und eine super Defensive, die uns viele Siege gesichert hat“, analysiert Mladen Nikolic. Besonders die lediglich 15 Gegentreffer in 25 Partien unterstreichen die defensive Stabilität des Meisters.

Der Teamgeist als wahre Stärke der Mannschaft

Hinter den Zahlen steht ein Gefüge, das vor allem durch seine charakterliche Stärke besticht. Für den Trainer ist die Geschlossenheit des Kaders der eigentliche Schlüssel zum Aufstieg. „Ganz klar der Teamgeist. Bei uns kämpft jeder für jeden, auch die Spieler, die mal von der Bank kommen, bringen sofort volle Leistung. Wir sind fußballerisch variabel und charakterlich eine extrem gefestigte Truppe“, lobt Mladen Nikolic seine Spieler. Diese Mentalität, bei der jeder Einzelne sein Ego dem Teamerfolg unterordnet, hob den Verein letztlich über die Konkurrenz hinaus.

Blick in die Zukunft und die Herausforderung Bezirksliga

Nach der Kür folgt die Vorbereitung auf das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte. Der SV Waldmössingen wird sein Aufstiegsrecht definitiv wahrnehmen, wobei der Kader für die höhere Liga weitestgehend unverändert bleiben soll. „Die Mannschaft bleibt zusammen, bislang sind keine Neuzugänge geplant“, so der Trainer. Bezüglich einer Abschlussfahrt gibt es derzeit noch keine konkreten Informationen. "Bislang weiß ich von nichts."

Für die kommende Saison 2026/2027 bleibt die Zielsetzung trotz der aktuellen Euphorie bodenständig: „In der neuen Liga wird es für uns erst einmal darum gehen, schnell anzukommen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Alles Weitere wird man dann sehen.“