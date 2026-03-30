SV Waldhof und Großaspach spielen 2:2, Aalen und Reutlingen verlieren

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

An der Kreuzeiche entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der die Zuschauer von der ersten Minute an in seinen Bann zog. Reutlingen erwischte einen Traumstart, als Mika Stauß bereits in der 4. Minute zur Führung traf. Doch die Astoria aus Walldorf schüttelte sich nur kurz und kam durch Yannik Engel in der 23. Minute zum Ausgleich. Noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie komplett, als Romeo Di Mauro in der 41. Minute das 1:2 markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug Reutlingen hochemotional zurück: Erneut war es Mika Stauß, der in der 49. Minute zum 2:2 ausglich. Die Freude der Hausherren währte jedoch nur kurz, denn Sam Dennig erzielte in der 53. Minute den Treffer zum 2:3. In einer hitzigen Schlussphase verteidigte Walldorf den Vorsprung mit viel Leidenschaft und sicherte sich den knappen Auswärtssieg.

In Weinheim sahen die Zuschauer eine Partie, die lange Zeit von den beiden Defensivreihen dominiert wurde. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei klare Torchanden auf beiden Seiten Mangelware blieben. Es entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem die Gastgeber leidenschaftlich verteidigten, um den Favoriten aus Bahlingen in Schach zu halten. Als sich viele bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug die Stunde von Ivano Mrkonjic. In der 80. Minute stand er goldrichtig und erzielte das hochemotionale 0:1 für den Bahlinger SC. Weinheim warf in den letzten zehn Minuten zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die knappe Niederlage jedoch nicht mehr abwenden, sodass die Gäste die volle Punktzahl entführten.

SV Waldhof Mannheim – SG Sonnenhof Großaspach 2:2

Was für eine furiose Anfangsphase! In Mannheim fielen alle vier Treffer innerhalb der ersten 25 Minuten. Die Gäste aus Großaspach legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 3. Minute durch Laris Lisic in Führung. Der Waldhof zeigte sich jedoch unbeeindruckt und erzielte bereits in der 13. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb hochemotional und temporeich: In der 20. Minute brachte Leon Schürer die SG Sonnenhof erneut in Front, doch die Antwort der Mannheimer folgte prompt. Nur vier Minuten später, in der 24. Minute, markierten die Hausherren den erneuten Ausgleich zum 2:2. Nach diesem turbulenten Start stabilisierten sich beide Abwehrreihen zunehmend, sodass trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten bis zum Schlusspfiff keine weiteren Tore mehr fielen und es bei der Punkteteilung blieb.

Freiburger FC – VfR Aalen 2:1

Der Freiburger FC feierte einen hart erkämpften Heimsieg gegen den VfR Aalen. Lange Zeit passierte wenig vor den Toren, bis Drini Olluri in der 40. Minute kurz vor dem Halbzeitpfiff die Führung für die Freiburger erzielte. Aalen kam jedoch motiviert aus der Kabine und belohnte sich für den Aufwand, als Malte Winkler in der 54. Minute den hochemotionalen Ausgleich zum 1:1 markierte. Die Begegnung blieb bis in die Schlussphase völlig offen, wobei beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Das glücklichere Ende hatten die Hausherren auf ihrer Seite: Filip Tritschler wurde zum Matchwinner, als er in der 78. Minute zum 2:1-Endstand einnetzte und seinem Team damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sicherte.

SG HD-Kirchheim – TuS Ergenzingen 3:0

In Heidelberg sahen die Zuschauer eine souveräne Vorstellung der SG HD-Kirchheim, die den Gästen aus Ergenzingen über weite Strecken keine Chance ließ. Bereits in der 12. Minute stellte Elion Shala die Weichen auf Sieg und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Kirchheim kontrollierte in der Folge das Geschehen, versäumte es jedoch lange Zeit, die Führung weiter auszubauen, was die Partie künstlich spannend hielt. Erst in der Schlussphase sorgte Finn Hagen in der 81. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit krönte Felix Wahl die konzentrierte Leistung der Heidelberger, als er in der 90.+2 Minute den hochemotionalen Treffer zum 3:0-Endstand markierte und den deutlichen Heimsieg perfekt machte.

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