SV Waldhausen wahrt Titelchance – SC Geislingen kommt nicht voran

FuPa-Spiel der Woche

Das FuPa-Spiel der Woche ist das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Bernhausen und dem FV Spfr Neuhausen. Bernhausen (44 Punkte) möchte mit einem Sieg den 3. Platz weiter festigen, während Neuhausen (38 Punkte) in der oberen Tabellenhälfte bleibt und einen weiteren Sieg benötigt, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Es wird ein spannendes Duell, das für beide Seiten wichtig ist.

Stimme Ugur Yilmaz (FV Spfr. Neuhausen) "Wir treffen am Sonntag gegen einen guten Gegner aus Bernahausen. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Bernhausen, dass man durchaus als Derby bezeichnen kann. Bernhausen hat ein gutes Team mit viel Qualität. Des Weiteren haben sie bis dato eine sehr gute Rückrunde gespielt. Wir haben in den letzten Spielen auch wieder gezeigt zu was wir in der Lage sind. Wir wollen am Sonntag unsere Leistungen der letzten Wochen bestätigen und wieder etwas Zählbares mit nach Neuhausen mitnehmen."

Stimme von Thomas Otto (TSV Bernhausen) "Es ist ein Aufsteiger- und Nachbarschaftsduell, beide Teams haben als Aufsteiger eine punktemäßig Mega Saison gespielt und sind beide quasi gesichert. Wir haben aus dem Hinspiel, wahrscheinlich unser schlechtestes Saisonspiel, was gut zu machen und sind aktuell Mega drauf und selbstbewusst genug den nächsten Dreier zu holen. Wir erwarten eine defensiv starke und sehr kompakte Mannschaft. Es wird viele lange Bälle geben die es zu verteidigen gibt. Aber wie gesagt, wir sind momentan in einer Bomben-Verfassung und können aktuell auch jeden Ausfall kompensieren. Wir freuen uns auf das Lokalderby auf der Filderebene im Fleinsbachstadion."

Beim Gastspiel in Rohrau ließ der SV Waldhausen von Beginn an keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Alexander Bechthold eröffnete in der 25. Minute den Torreigen. Zehn Minuten später legte Niklas Schwarzer mit dem 2:0 nach, ehe Jeffrey Janik in der 41. Minute mit dem dritten Treffer für eine komfortable Pausenführung sorgte. Auch wenn der SV Rohrau sich nach dem Seitenwechsel kämpferisch zeigte und durch Simon Müsel in der 61. Minute zum Ehrentreffer kam, war der Sieg der Gäste zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

---