SV Waldhausen und VfL Sindelfingen setzen Ausrufezeichen

Der Auftakt in die neue Saison der Landesliga, Staffel 2, brachte gleich klare Ergebnisse und jede Menge Emotionen auf den Plätzen. Vor allem die Heimmannschaften wussten zu überzeugen, nutzten ihre Chancen und legten damit die Grundlage für einen gelungenen Start.
---
Der SV Waldhausen erwischte einen Traumstart in die Saison. Bereits in der 1. Minute brachte Tim Eckstein seine Mannschaft in Führung und setzte damit früh ein Zeichen. Kurz vor der Pause, in einer langen Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Michael Schiele in der 45.+7 Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang sorgte erneut Tim Eckstein in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung.
---
Der VfL Sindelfingen feierte einen erfolgreichen Saisonauftakt. Tahir Bahadir brachte sein Team in der 19. Minute in Führung. In der 69. Minute verwandelte Gianluca Gamuzza einen Foulelfmeter zum 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg. In der Nachspielzeit setzte Andre Simao in der 90.+4 Minute mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt. Sontheim bemühte sich zwar, fand jedoch keine Mittel, um den Gastgebern gefährlich zu werden.
---
In einer umkämpften Partie musste sich Bad Boll knapp geschlagen geben. Yannick Ruther sorgte in der 18. Minute für die frühe Führung der Gastgeber, doch Ehningen blieb dran und belohnte sich nach der Pause. Gabriel Körtge Corral traf in der 57. Minute zum Ausgleich, bevor Lars Jäger in der 86. Minute den späten Siegtreffer für die Gäste erzielte. Damit setzte Ehningen direkt zum Saisonbeginn ein Ausrufezeichen in der Fremde.
---
Der SV Böblingen empfängt den SC Geislingen. Böblingen geht als heimstarker Verein ins Rennen, während Geislingen nach einer durchwachsenen Vorsaison in diesem Duell zeigen möchte, dass sie in dieser Liga mithalten können.
---
Der Aufsteiger TSV Köngen trifft auf den erfahrenen GSV Maichingen. Maichingen wird auf die Unterstützung der heimischen Fans setzen, um einen Sieg einzufahren, während Köngen sein Potenzial als Aufsteiger unter Beweis stellen möchte.
---
Der MTV Stuttgart trifft auf den Aufsteiger TSVgg Plattenhardt. Stuttgart geht als erfahrener Landesligist in das Spiel, während Plattenhardt zeigen will, dass sie sich in der höheren Liga behaupten können.
---
Der TV Echterdingen, als Absteiger aus der Verbandsliga, trifft auf den FV Spfr Neuhausen. Echterdingen wird sich gegen den robusten Gegner aus Neuhausen beweisen wollen, um sich in der Liga schnell zu stabilisieren.
---
Der Aufsteiger 1. FC Eislingen steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie beim TSV Bernhausen antreten. Bernhausen ist ein erfahrenes Team, das das Heimrecht in seine Waagschale werfen wird, während Eislingen alles daran setzen wird, sich in der neuen Liga behaupten zu können.
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________