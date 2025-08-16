SV Waldhausen und VfL Sindelfingen setzen Ausrufezeichen

In einer umkämpften Partie musste sich Bad Boll knapp geschlagen geben. Yannick Ruther sorgte in der 18. Minute für die frühe Führung der Gastgeber, doch Ehningen blieb dran und belohnte sich nach der Pause. Gabriel Körtge Corral traf in der 57. Minute zum Ausgleich, bevor Lars Jäger in der 86. Minute den späten Siegtreffer für die Gäste erzielte. Damit setzte Ehningen direkt zum Saisonbeginn ein Ausrufezeichen in der Fremde. ---

Der SV Böblingen empfängt den SC Geislingen. Böblingen geht als heimstarker Verein ins Rennen, während Geislingen nach einer durchwachsenen Vorsaison in diesem Duell zeigen möchte, dass sie in dieser Liga mithalten können.

---

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH

Der Aufsteiger TSV Köngen trifft auf den erfahrenen GSV Maichingen. Maichingen wird auf die Unterstützung der heimischen Fans setzen, um einen Sieg einzufahren, während Köngen sein Potenzial als Aufsteiger unter Beweis stellen möchte. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 15:00 PUSH

Der MTV Stuttgart trifft auf den Aufsteiger TSVgg Plattenhardt. Stuttgart geht als erfahrener Landesligist in das Spiel, während Plattenhardt zeigen will, dass sie sich in der höheren Liga behaupten können. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH

Der TV Echterdingen, als Absteiger aus der Verbandsliga, trifft auf den FV Spfr Neuhausen. Echterdingen wird sich gegen den robusten Gegner aus Neuhausen beweisen wollen, um sich in der Liga schnell zu stabilisieren. ---