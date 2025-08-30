SV Waldhausen und TSV Köngen marschieren vorne weg

Der dritte Spieltag der Landesliga, Staffel 2, startete mit vier intensiven Begegnungen. Waldhausen und Köngen unterstrichen ihre Spitzenform, während Sindelfingen in letzter Minute eine bittere Heimniederlage kassierte. Auch in Geislingen und Bad Boll ging es emotional zu.
---
Vor 130 Zuschauern feierte der SV Waldhausen einen Heimsieg und verteidigte damit die Tabellenführung. Bereits in der 13. Minute brachte Tim Eckstein sein Team in Führung, ehe er in der 31. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Alexander Bechthold in der 59. Minute. Waldhausen bleibt damit ohne Gegentor und zeigt weiter eine beeindruckende Frühform, während Aufsteiger Sontheim nach drei Niederlagen in drei Spielen noch auf den ersten Punkt wartet.
---
In Sindelfingen erlebten die 150 Zuschauer ein Geduldsspiel, das erst in der Schlussminute entschieden wurde. Mark Hörz sorgte in der 90. Minute für den Treffer des Tages und bescherte Plattenhardt den zweiten Sieg im dritten Spiel. Für Sindelfingen bleibt es dagegen ein Fehlstart.
---
In einem kampfbetonten Spiel trennten sich Bad Boll und Böblingen mit einem Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Baran Ates den TSV Bad Boll in der 57. Minute in Führung. Doch Böblingen kämpfte sich zurück und belohnte sich in der 80. Minute, als Anton Lendl den Ausgleich erzielte.
---
Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Geislingen. Schon in der ersten Minute brachte Arsim Istrefi die Gastgeber in Führung, doch TSV-Aufsteiger Köngen zeigte sich unbeeindruckt. Dennis Vrljicak drehte die Partie mit zwei Treffern in der 14. und 17. Minute. Für Geislingen wurde es in der zweiten Halbzeit noch bitterer: Damiano de Lucia sah in der 68. Minute Gelb-Rot, und in der Nachspielzeit musste Malik Eyüpoglu mit Rot den Platz verlassen. Köngen verteidigte die Führung in Unterzahl tapfer und bleibt mit drei Siegen aus drei Spielen punktgleich mit Waldhausen an der Tabellenspitze.
---
Der GSV Maichingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 4:4 Tore) empfängt den 1. FC Eislingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:5 Tore). Beide Teams liegen punktgleich im Mittelfeld und streben nach einem Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.
---
Der TV Echterdingen (0 Punkte aus 2 Spielen, 2:4 Tore) trifft auf den Tabellenzweiten TSV Ehningen (6 Punkte aus 2 Spielen, 6:3 Tore). Ehningen konnte beide Partien gewinnen und will die Serie fortsetzen, während Echterdingen dringend den ersten Punkt einfahren möchte.
---
Der FV Spfr Neuhausen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:6 Tore) empfängt den TSGV Waldstetten (3 Punkte aus 2 Spielen, 3:5 Tore). Beide Teams konnten jeweils einen Sieg erzielen, stehen aber noch in der unteren Tabellenhälfte. Ein enges Duell ist zu erwarten.
---
Der TSV Bernhausen (6 Punkte aus 2 Spielen, 3:0 Tore) empfängt den MTV Stuttgart (0 Punkte aus 2 Spielen, 3:6 Tore). Bernhausen konnte bisher beide Spiele gewinnen und will die Serie fortsetzen, Stuttgart sucht nach dem ersten Punktgewinn.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________