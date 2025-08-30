SV Waldhausen und TSV Köngen marschieren vorne weg

In einem kampfbetonten Spiel trennten sich Bad Boll und Böblingen mit einem Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Baran Ates den TSV Bad Boll in der 57. Minute in Führung. Doch Böblingen kämpfte sich zurück und belohnte sich in der 80. Minute, als Anton Lendl den Ausgleich erzielte. ---

Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Geislingen. Schon in der ersten Minute brachte Arsim Istrefi die Gastgeber in Führung, doch TSV-Aufsteiger Köngen zeigte sich unbeeindruckt. Dennis Vrljicak drehte die Partie mit zwei Treffern in der 14. und 17. Minute. Für Geislingen wurde es in der zweiten Halbzeit noch bitterer: Damiano de Lucia sah in der 68. Minute Gelb-Rot, und in der Nachspielzeit musste Malik Eyüpoglu mit Rot den Platz verlassen. Köngen verteidigte die Führung in Unterzahl tapfer und bleibt mit drei Siegen aus drei Spielen punktgleich mit Waldhausen an der Tabellenspitze. ---

Der GSV Maichingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 4:4 Tore) empfängt den 1. FC Eislingen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:5 Tore). Beide Teams liegen punktgleich im Mittelfeld und streben nach einem Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. ---

Der TV Echterdingen (0 Punkte aus 2 Spielen, 2:4 Tore) trifft auf den Tabellenzweiten TSV Ehningen (6 Punkte aus 2 Spielen, 6:3 Tore). Ehningen konnte beide Partien gewinnen und will die Serie fortsetzen, während Echterdingen dringend den ersten Punkt einfahren möchte. ---

Der FV Spfr Neuhausen (3 Punkte aus 2 Spielen, 5:6 Tore) empfängt den TSGV Waldstetten (3 Punkte aus 2 Spielen, 3:5 Tore). Beide Teams konnten jeweils einen Sieg erzielen, stehen aber noch in der unteren Tabellenhälfte. Ein enges Duell ist zu erwarten. ---

