SV Waldhausen und TSV Bernhausen gewinnen erneut

Der Auftakt des zweiten Spieltags in der Landesliga, Staffel 2, brachte enge Partien und erste klare Tendenzen. Der SV Waldhausen und der TSV Bernhausen behaupteten ihre Spitzenpositionen und unterstrichen ihre Ambitionen, während andere Teams weiter nach ihrer Form suchen.
---
Der SV Waldhausen feierte im Auswärtsspiel beim SV Böblingen einen hart erkämpften 1:0-Sieg. In der 54. Minute brachte Leon Weber sein Team in Führung und besiegelte damit den zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Die Gastgeber mussten ab der 80. Minute in Unterzahl weiterspielen, nachdem Alban Dodoli mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz großer Anstrengungen gelang Böblingen der Ausgleich nicht mehr. Waldhausen bleibt mit diesem Sieg ohne Gegentor.
---
Der TSV Bernhausen setzte seinen perfekten Saisonstart mit einem knappen 1:0-Erfolg beim TV Echterdingen fort. Schon in der 5. Minute brachte Jamie-Noah Demir die Gäste in Führung. Echterdingen musste ab der 45. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Marvin Kuhn mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl stemmten sich die Gastgeber gegen die Niederlage, doch die Gäste verteidigten den Vorsprung bis zum Abpfiff und sicherten sich drei weitere Punkte.
---
Plattenhardt gelang ein 1:0-Auswärtserfolg gegen MTV Stuttgart, Maichingen unterlag 1:3 gegen TSV Köngen. Plattenhardt will den positiven Start bestätigen, Maichingen sucht die ersten Punkte.
---
Köngen gewann sein Auftaktspiel 3:1 gegen Maichingen, Sindelfingen siegte 3:0 gegen FV Sontheim/Brenz. Ein Aufeinandertreffen zweier Teams mit starker Auftaktbilanz, Spannung garantiert.
---
Sontheim/Brenz musste sich beim 0:3 gegen Sindelfingen geschlagen geben, Geislingen verlor 1:2 gegen Böblingen. Beide Teams wollen ihre Punktebilanz aufbessern.
---
Waldstetten unterlag 0:3 gegen Waldhausen, Bad Boll verlor 1:2 gegen TSV Ehningen. Ein Duell der Teams, die noch auf den ersten Sieg warten.
---
Ehningen gewann 2:1 gegen TSV Bad Boll, Neuhausen siegte 3:2 gegen TV Echterdingen. Beide Mannschaften starten mit einem Erfolg in den Spieltag und wollen die Serie ausbauen.
---
Eislingen verlor 0:2 gegen TSV Bernhausen, Stuttgart unterlag 0:1 gegen Plattenhardt. Beide Teams stehen unter Druck, den ersten Dreier einzufahren.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________