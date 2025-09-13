SV Waldhausen siegt spektakulär – TSV Köngen ist Tabellenführer

Vor 203 Zuschauern entwickelte sich in Waldhausen ein echter Krimi. Die Gäste erwischten den Traumstart: Ekrem Servi traf bereits in der 2. Minute, Fabijan Krpan legte in der 21. Minute nach. Waldhausen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam durch Kevin Mayer in der 39. Minute zurück, ehe erneut Ekrem Servi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das 1:3 markierte. Doch die Hausherren zeigten Moral. Tim Eckstein verkürzte kurz nach Wiederbeginn (47.), Leon Weber glich in der 77. Minute aus. Als Kevin Mayer in der 76. Minute vom Punkt scheiterte, schien der Ausgleich das Maximum zu sein. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Tair Avdiovski zum vielumjubelten 4:3-Siegtreffer. ---

Im Duell zwischen Geislingen und Aufsteiger Eislingen sahen 198 Zuschauer eine klare Angelegenheit für die Gäste. Thomas Arngold eröffnete bereits in der 5. Minute. Aykut Durna erhöhte noch vor der Pause (41.) und entschied mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute endgültig die Partie. Zwar konnte Bastian Jani in der 88. Minute noch den Ehrentreffer erzielen, doch am Ende stand ein 3:1-Erfolg für Eislingen, der damit den vierten Sieg im fünften Spiel feierte. ---

In Sindelfingen wurden die Zuschauer Zeugen einer Lehrstunde. Schon nach zwei Minuten brachte Mertcan Özocak die Gäste in Führung, Raphael Hahn erhöhte in der 20. Minute. Özocak traf erneut in der 25. Minute, und nur eine Minute später stellte Hahn mit seinem zweiten Treffer auf 0:4. In der zweiten Hälfte legten Michel-Angelo Triantafillou (72.) und Raphael Hahn mit seinem dritten Tor (81.) nach. Am Ende stand ein 6:0-Kantersieg, der MTV Stuttgart wieder näher ans Mittelfeld heranführte, während Sindelfingen tief im Tabellenkeller festhängt. ---

In Bad Boll gab es am Ende wenig zu feiern für die Gastgeber. Felix Strodel brachte Bad Boll zwar in der 27. Minute in Führung, doch der Aufsteiger TSV Köngen zeigte, warum er vorne dabei ist. Sven Dobler glich noch vor der Pause aus (43.), ehe Yannik Kögler mit einem Doppelpack in der 56. und 65. Minute die Partie drehte. Dennis Vrljicak setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ehningen TSGV Waldstetten

Ehningen (9 Punkte) trifft auf Waldstetten (9 Punkte). Beide Teams gehören zu den Verfolgern der Spitze und wollen den Rückstand auf Bernhausen und Köngen minimieren. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Echterdingen SV Böblingen

Echterdingen (0 Punkte) empfängt Böblingen (7 Punkte). Böblingen möchte seine Position im oberen Mittelfeld festigen, Echterdingen sucht die ersten Punkte der Saison. ---

Neuhausen (3 Punkte) empfängt Sontheim/Brenz (0 Punkte). Beide Teams wollen den Anschluss an das Mittelfeld herstellen, Sontheim/Brenz hofft auf den ersten Erfolg. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Bernhausen GSV Maichingen