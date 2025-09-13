 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

SV Waldhausen siegt spektakulär – TSV Köngen ist Tabellenführer

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Der heutige Auftakt des 5. Spieltags in der Landesliga, Staffel 2, hatte es in sich. Vier Begegnungen lieferten packende Geschichten – von einem dramatischen Last-Minute-Sieg über einen Kantersieg bis hin zu einem Tabellenführer. Die Zuschauer erlebten Emotionen pur und zahlreiche Tore.

---

Heute, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
4
3

Vor 203 Zuschauern entwickelte sich in Waldhausen ein echter Krimi. Die Gäste erwischten den Traumstart: Ekrem Servi traf bereits in der 2. Minute, Fabijan Krpan legte in der 21. Minute nach. Waldhausen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam durch Kevin Mayer in der 39. Minute zurück, ehe erneut Ekrem Servi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das 1:3 markierte. Doch die Hausherren zeigten Moral. Tim Eckstein verkürzte kurz nach Wiederbeginn (47.), Leon Weber glich in der 77. Minute aus. Als Kevin Mayer in der 76. Minute vom Punkt scheiterte, schien der Ausgleich das Maximum zu sein. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Tair Avdiovski zum vielumjubelten 4:3-Siegtreffer.

---

Heute, 15:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
1
3
Abpfiff

Im Duell zwischen Geislingen und Aufsteiger Eislingen sahen 198 Zuschauer eine klare Angelegenheit für die Gäste. Thomas Arngold eröffnete bereits in der 5. Minute. Aykut Durna erhöhte noch vor der Pause (41.) und entschied mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute endgültig die Partie. Zwar konnte Bastian Jani in der 88. Minute noch den Ehrentreffer erzielen, doch am Ende stand ein 3:1-Erfolg für Eislingen, der damit den vierten Sieg im fünften Spiel feierte.

---

Heute, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
0
6
Abpfiff

In Sindelfingen wurden die Zuschauer Zeugen einer Lehrstunde. Schon nach zwei Minuten brachte Mertcan Özocak die Gäste in Führung, Raphael Hahn erhöhte in der 20. Minute. Özocak traf erneut in der 25. Minute, und nur eine Minute später stellte Hahn mit seinem zweiten Treffer auf 0:4. In der zweiten Hälfte legten Michel-Angelo Triantafillou (72.) und Raphael Hahn mit seinem dritten Tor (81.) nach. Am Ende stand ein 6:0-Kantersieg, der MTV Stuttgart wieder näher ans Mittelfeld heranführte, während Sindelfingen tief im Tabellenkeller festhängt.

---

Heute, 17:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
1
4
Abpfiff

In Bad Boll gab es am Ende wenig zu feiern für die Gastgeber. Felix Strodel brachte Bad Boll zwar in der 27. Minute in Führung, doch der Aufsteiger TSV Köngen zeigte, warum er vorne dabei ist. Sven Dobler glich noch vor der Pause aus (43.), ehe Yannik Kögler mit einem Doppelpack in der 56. und 65. Minute die Partie drehte. Dennis Vrljicak setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
15:00

Ehningen (9 Punkte) trifft auf Waldstetten (9 Punkte). Beide Teams gehören zu den Verfolgern der Spitze und wollen den Rückstand auf Bernhausen und Köngen minimieren.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:00

Echterdingen (0 Punkte) empfängt Böblingen (7 Punkte). Böblingen möchte seine Position im oberen Mittelfeld festigen, Echterdingen sucht die ersten Punkte der Saison.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:00

Neuhausen (3 Punkte) empfängt Sontheim/Brenz (0 Punkte). Beide Teams wollen den Anschluss an das Mittelfeld herstellen, Sontheim/Brenz hofft auf den ersten Erfolg.

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:30

Tabellenführer Bernhausen (12 Punkte) empfängt Maichingen (3 Punkte). Bernhausen strebt die fünfte Siegesserie an, Maichingen möchte den Abstand zur Abstiegszone verkürzen.

Timo BabicAutor