SV Waldhausen mit 8:3-Offensivspektakel, Rangelov-Show in Bernhausen

Mit viel Entschlossenheit ging der SC Geislingen ins Duell mit dem punktgleichen FV Spfr Neuhausen – und legte sofort los. Bereits in der 4. Minute brachte Damiano de Lucia die Gastgeber in Führung. Neuhausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 25. Minute durch Fabio Andretti zum Ausgleich. Doch die Antwort der Geislinger ließ nicht lange auf sich warten: Mert Özdemir traf in der 34. Minute zur erneuten Führung und baute diese kurz nach der Pause mit seinem zweiten Treffer (49.) auf 3:1 aus. In der 65. Minute setzte erneut Damiano de Lucia den Schlusspunkt einer überzeugenden Vorstellung.

