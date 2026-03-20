SV Waldhausen bittet den Primus, Verfolgerduell in Bernhausen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 19. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wird die Lage an beiden Enden der Tabelle spürbar schärfer. TSV Köngen geht mit 39 Punkten als Spitzenreiter in das Wochenende, dahinter lauern TSGV Waldstetten mit 35 Punkten sowie TSV Ehningen, 1. FC Eislingen und SV Waldhausen mit jeweils 32 Punkten. Im unteren Bereich wird die Luft für TSVgg Plattenhardt, SC Geislingen, MTV Stuttgart und besonders FV Sontheim/Brenz immer dünner. Dazu hat das Nachholspiel unter der Woche neue Unruhe entfacht: FV Spfr Neuhausen bezwang TSV Bernhausen mit 4:2 und zog weiter davon.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Der SC Geislingen kassierte am vergangenen Spieltag beim 0:2 in Köngen die nächste Niederlage und bleibt mit 18 Punkten auf Rang 14. Damit wächst der Druck, denn der Abstand auf die direkten Konkurrenten ist klein, die Unsicherheit groß. TSVgg Plattenhardt verlor zuletzt deutlich 1:5 gegen den VfL Sindelfingen und steht mit 20 Punkten nur knapp davor. Das Hinspiel gewann Geislingen auswärts 2:0. Florijan Ahmeti traf früh, Pascal Volk machte die Partie spät per Handelfmeter zu. Viel direkter lässt sich ein Spiel im unteren Tabellendrittel kaum aufladen. Beide Mannschaften brauchen dringend ein Zeichen, beide wissen, dass diese Punkte mehr sind als nur ein Zwischenschritt. ---

Der SV Waldhausen gewann zuletzt 1:0 in Sontheim und hat sich mit 32 Punkten in eine starke Position gebracht. Die Mannschaft gehört weiter zum Verfolgerkreis und darf darauf hoffen, mit einem Heimsieg noch näher an die Spitze heranzurücken. TSV Köngen verteidigte durch das 2:0 gegen Geislingen Rang eins und reist mit 39 Punkten als Tabellenführer an. Das Hinspiel gewann Köngen klar 3:0. Dennis Vrljicak, Max Schlotterbeck und Yannik Kögler sorgten damals für die Tore. Nun trifft die Wucht des Spitzenreiters auf einen Gegner, der sich in Reichweite der oberen Plätze festgesetzt hat. Gerade solche Spiele entscheiden mit darüber, ob aus einem Titelrennen ein Zweikampf oder ein Pulk wird. ---

VfL Sindelfingen hat mit dem furiosen 5:1 in Plattenhardt ein Ausrufezeichen gesetzt und steht nun bei 28 Punkten. Vor allem Arbes Bytyci mit seinem frühen Dreierpack prägte den jüngsten Auftritt. 1. FC Eislingen dagegen erlitt beim 0:3 gegen GSV Maichingen einen schmerzhaften Rückschlag, zudem sah Robin Reichert bereits in der 31. Minute Rot. Mit 32 Punkten bleibt Eislingen zwar im Verfolgerfeld, doch die Niederlage kam im falschen Moment. Das Hinspiel gewann Eislingen 4:2. Aykut Durna, Robin Pauen, Thomas Arngold und Marcel Hodzic trafen damals, während Bünyamin Bakacs und Max Brendle für Sindelfingen erfolgreich waren. Das Rückspiel riecht nach Tempo und Nervosität: Sindelfingen mit Rückenwind, Eislingen mit dem Bedürfnis nach einer klaren Antwort. ---

Der TSV Bad Boll reist mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 5:1 in Böblingen war ein Auftritt voller Wucht, Noah Ascherl traf gleich dreimal, Baran Ates setzte den Schlusspunkt. Mit 30 Punkten bleibt Bad Boll in Schlagdistanz zu den oberen Rängen. FV Sontheim/Brenz verlor zuletzt 0:1 gegen SV Waldhausen und bleibt mit nur vier Punkten abgeschlagen Letzter. Das Hinspiel gewann Bad Boll auswärts 3:0, durch Tore von Felix Strodel doppelt und Yannick Ruther. Auch diesmal ist die Ausgangslage klar verteilt. Bad Boll hat die Pflicht, den Lauf fortzusetzen. Sontheim kämpft längst gegen das Wegkippen einer ohnehin schweren Saison. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH

Für den FV Spfr Neuhausen waren die vergangenen Tage ein echter Befreiungsschub. Zwar verlor die Mannschaft zunächst 0:1 gegen TSGV Waldstetten, doch dann folgte unter der Woche das starke 4:2 gegen TSV Bernhausen. Mit nun 23 Punkten hat Neuhausen neues Leben in die eigene Lage gebracht. SV Böblingen kassierte beim 1:5 gegen TSV Bad Boll eine deutliche Niederlage und steht mit 22 Punkten direkt hinter Neuhausen. Das Hinspiel war aus Sicht der Böblinger ein Machtbeweis: 6:0. Alban Dodoli, Adrian Körtge Corral, Marvin Pietruschka doppelt, Anton Lendl und Taha Kerim Erarslan trafen damals, dazu sah Asdren Gerxhaliu auf Seiten Neuhausens spät Gelb-Rot. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel besonderen Zunder in sich. Neuhausen will zeigen, wie viel sich inzwischen verändert hat. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

TV Echterdingen gewann zuletzt 2:1 in Ehningen und hat sich mit 21 Punkten wieder in eine etwas bessere Position gebracht. Vor allem Steffen Schmidt mit seinem frühen Doppelpack setzte dort die Richtung. TSGV Waldstetten bezwang Neuhausen 1:0 und bleibt mit 35 Punkten der erste Verfolger von Köngen. Das Hinspiel entschied Waldstetten ebenfalls knapp mit 1:0, Can-Luca Groiss traf damals kurz vor der Pause. Es ist ein Spiel, das auf den ersten Blick ungleich wirkt, aber genau darin liegt seine Schärfe: Waldstetten darf im Aufstiegsrennen nichts verschenken, Echterdingen hat nach dem Sieg in Ehningen neuen Mut gefasst. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00 PUSH

Der GSV Maichingen setzte mit dem 3:0 beim 1. FC Eislingen eines der stärksten Signale des vergangenen Spieltags. Valdrin Demolli, Mirza Vila und Leandro Orfeo trafen, die Mannschaft steht nun bei 23 Punkten. MTV Stuttgart gewann zuletzt 2:0 gegen TSV Bernhausen und hat sich mit 17 Punkten wieder näher an die Konkurrenz herangeschoben. Das Hinspiel gewann der MTV 3:1. Till Julius Flach, Denzel Debrah und Vanja Lukic sorgten für die Entscheidung, Michael Klauß verkürzte nur noch. Für Maichingen ist dieses Heimspiel die Chance, die starke Leistung aus Eislingen zu vergolden. Für den MTV ist es eine weitere Gelegenheit, sich aus der gefährlichen Zone zu stemmen. ---

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TSV Ehningen TSV Ehningen 15:30 PUSH

Dieses Spiel trägt besondere Schwere, weil beide Mannschaften zuletzt gestolpert sind. TSV Bernhausen verlor erst 0:2 beim MTV Stuttgart und dann auch noch unter der Woche 2:4 in Neuhausen. Mit 31 Punkten ist der Kontakt nach ganz oben spürbar brüchiger geworden. TSV Ehningen unterlag zuletzt überraschend 1:2 gegen TV Echterdingen und blieb damit bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Bernhausen deutlich 4:0. Mikail Gümüssu, Julijan Milos per Foulelfmeter, Hrvoje Markic und Michael Henneh trafen damals, während Lars Jäger für Ehningen einen Foulelfmeter verschoss. Dieses Rückspiel ist deshalb eines der spannendsten der Runde: Beide wollen nach einem Rückschlag sofort wieder Haltung zeigen, beide dürfen sich im Rennen um die Spitzenplätze kaum einen weiteren Fehler erlauben.