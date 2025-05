SV Waldesrand krönt starke Saison mit dem Aufstieg

Die erste Frauenmannschaft des SV Waldesrand hat ihre überaus erfolgreiche Saison in der Bezirksliga Westfalen 5 mit einem deutlichen Sieg gegen den SV Grumme abgeschlossen. Mit dem souveränen Auftritt am letzten Spieltag sicherte sich das Team nicht nur den Meistertitel, sondern auch den verdienten Aufstieg in die Landesliga.