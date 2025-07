SV Waldenrath-Straeten: Noethlichs erwies sich als Glücksgriff

„Wir haben uns das anders vorgestellt“, sagt Michael Scheeren, Vorsitzender des SV Waldenrath-Straeten, über die abgelaufene Saison in der Kreisliga A Heinsberg. Am Ende landete die Mannschaft zwar mit 35 Punkten auf dem zehnten Tabellenlatz, doch in der Rückrunde bahnte sich ein Abstiegskampf bis zum Schluss an.

Schnell präsentierten die Verantwortliche Michel Noethlichs als Kocac-Nachfolger. Für den SV Waldenrath sei er ein Glücksgriff gewesen, sagt Scheeren. Unter Noethlichs tat sich besonders Stürmer Lars Philippen hervor: „Lars hat am meisten vom Trainerwechsel profitiert. Mit zwei Dreierpacks am Ende ist er noch auf zehn Saisontore gekommen. Aber auch Lars Dahlmanns fand zu alter Stärke.“

Mit drei Siegen in den letzten drei Saisonspielen geht der SV Waldenrath selbstbewusst in die Sommerpause. Beim Trainingsauftakt am 11. Juli werden wohl auch einige A-Jugend-Spieler dabei sein, die die Spielberechtigung für die erste Mannschaft erhalten, so Scheeren. „Jugendarbeit ist eine der Kernaufgaben des neuen Trainers. Wichtig ist vor allem aber der Zusammenhalt, das hat uns am Ende gestärkt.“ Ziel in der neuen Saison sei ein einstelliger Tabellenplatz in der A-Liga, den die Mannschaft in der vergangenen Saison nur knapp verpasst hat.