SV Waldenrath-Straeten: Anfällig in der Nachspielzeit

Zum Auftakt trennte man sich 3:3-Remis von der späteren Überraschungsmannschaft Rheinland Dremmen, das um den Aufstieg in die Bezirksliga spielt. Auch bei Dynamo Erkelenz hieß es am nächsten Spieltag am Ende 3:3, wobei der Erkelenzer Ausgleich erst spät in der Nachspielzeit durch Brendan Schäfer fiel. In den folgenden fünf Partien gelangen gegen Eintracht Kempen (3:2) und SV Breberen (2:1) zwei Siege. Anschließend spielte man beim SV Kuckum und unterlag beim aktuellen Spitzenreiter der Liga knapp mit 2:3 – wiederum fing sich der SV dabei den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. In den letzten beiden Begegnungen vor der Winterpause gab es keine Niederlage mehr, wobei man beim 1:1 gegen den SV Brachelen den Gegentreffer zum 1:1-Endstand durch Lennardt van Kessel mal wieder nach der 90. Minute kassierte. Zum Abschluss gewann Waldenrath mit 7:0 bei Germania Kückhoven.

Obwohl der Tabellenstand eher mittelmäßig ist, kann sich die Offensivleistung der Viktoria durchaus sehen lassen. Immerhin bringt man es auf 30 erzielte Tore. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang sicherlich Stürmer André Halcour, der nicht nur in allen Partien auf dem Platz stand, sondern dabei auch noch acht Tore erzielte. Außerdem bereitete Halcour weitere acht Treffer für sein Team vor.

Das muss besser werden

Der SV könnte ein paar mehr Punkte auf dem Konto haben, wenn man nicht so oft späte Gegentore kassiert hätte, was zukünftig bestenfalls vermieden werden sollte. Außerdem müssen die Resultate in der Fremde besser werden. In acht Auswärtsspielen ging die Mannschaft fünfmal als Verlierer vom Platz, bei nur einem Sieg.

So geht es weiter

Trainer Kocak wird in der Rückrunde weitgehend mit dem gleichen Kader versuchen, die Ziele zu erreichen. Die Vorbereitung läuft bereits im vollen Gange. Auch die ersten Testspiele sind absolviert. Dabei ging es gleich zweimal gegen Mannschaften aus Wassenberg: Zunächst gab es durch Treffer von Hendrik Beumers und Alexander Jansen ein 2:0 über Adler Effeld, danach wurde Concordia Birgelen 6:0 bezwungen. Bei Germania Bauchem gab es am Sonntag einen 2:1-Erfolg. Ein weiteres Testspiel ist am 23. Februar gegen den SV Klinkum geplant. Zum Rückrundenauftakt geht es am 9. März zu Rheinland Dremmen.