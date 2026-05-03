SV Waldeck siegt knapp gegen die U23 des FC Deisenhofen

Das bedeutungslose Bezirksliga-Duell endet mit 1:0 für Waldeck-Obermenzing. Deisenhofen verpasst den verdienten Ausgleich nur knapp.

Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr, und das war dem Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Waldeck-Obermenzing und der U23 des FC Deisenhofen auch ein wenig anzumerken. Die Kontrahenten mühten sich trotz der hohen Temperaturen zwar redlich, aber allzu lange in Erinnerung bleiben wird der 1:0 (1:0)-Sieg der Waldecker wohl kaum.

Die Hausherren nutzten einen Ballgewinn zur frühen Führung durch Christoph Seizinger (5.). „Sie spielen schnell tief, da waren wir nicht gut in der Zuordnung“, führte Andreas Budell das Tor auf eine kurze Unaufmerksamkeit in der eigenen Abwehr zurück. Ansonsten aber bescheinigte der FCD-Coach seiner Defensive eine gute Leistung, obwohl Kapitän Josip Cosic mit Muskelproblemen schon in der 18. Minute ausgetauscht werden musste. „Josip hat gut nach vorne verteidigt, aber Eren Özbek, der ihn ersetzt hat, und Niklas Sagner haben in der Innenverteidigung auch gut gespielt“, so Budell.

Der FCD-Trainer sah „gute Ballgewinne“ seiner Elf, die allerdings im vorderen Drittel nicht genügend Präzision und Durchschlagskraft zeigte: „So hat sich nach Waldecks Führung das Geschehen vor allem zwischen den Sechzehnern abgespielt.“ Die beste Ausgleichsmöglichkeit hatte im zweiten Durchgang Florian Weber, der Waldecks Torwart Patrick Koller überlupfen wollte, doch der herausgeeilte Keeper vereitelte mit dem Kopf die Chance und damit auch das aus Budells Sicht angemessene Ergebnis: „Ich würde sagen, es war eigentlich ein Unentschieden-Spiel.“ Der Trainer nahm die Niederlage aber gelassen, denn seine Mannschaft zeigte sich trotz des bereits am Wochenende davor gesicherten Klassenerhalts durchaus engagiert. „Ich bin nicht unzufrieden. Einsatz und Zweikampfverhalten waren ordentlich“, so Budell.

SV Waldeck-Obermenzing - FC Deisenhofen U23 1:0 (1:0) FC Deisenhofen U23: Amann - Lindenauer (86. Niederdorfer), Cosic (18. Özbek), Ngeukeu (59. Hoffmann), Blauensteiner (59. Bosch), Vollmer, Geigenberger, Rogalski, Sagner, Herrmann (73. Bisignano), Weber Tor: 1:0 Chr. Seizinger (5.)