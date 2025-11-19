SV Waldeck: Siegreich und trotzdem unglücklich

Wenn der Zweitplatzierte der Liga gegen den Siebten antritt, dann sieht es auf den ersten Blick nach einem ganz normalen Aufeinandertreffen aus. Ein Blick auf die Tabellensituation jedoch zeigte, dass für das Team aus Obermenzing weit mehr auf dem Spiel stand als Routine: Waldeck musste das letzte Match der Vorrunde unbedingt gewinnen, um die Chance auf die Tabellenführung zu wahren und in die DFB-Nachwuchsliga aufzusteigen. Gleichzeitig musste man in München darauf hoffen, dass es dem FC Schweinfurt gelingen würde, die derzeitig führende Mannschaft des Wacker Burghausen zu schlagen. Für die Jungs vom SV Waldeck war also sonnenklar, dass sie heute das tun mussten, was in ihrer Hand lag, nämlich alles zu geben, was in ihrer fußballerischen Macht stand, während die Oberfranken, die fünf ihrer letzten sechs Begegnungen für sich entschieden hatten, mit einem Sieg einen Platz im oberen Mittelfeld festigen konnten.

Die Startelf, die der Trainer Philipp Kaiser und sein Team gegen die Bamberger auflaufen ließ, bestand erwartungsgemäß aus den Jungs, die im Kern für die neun Siege aus den letzten elf Ligaspielen verantwortlich gewesen waren. Völlig ungewohnt begannen sie die Partie nicht vorsichtig und zurückhaltend, sondern spielten furios nach vorne und erzielten nach gerade mal drei Minuten nach einer schönen Kombination den Führungstreffer und legten acht Minuten später nach einem ebenso schönen Spielzug zum 2:0 nach. Waldeck kontrollierte das Spiel, Bamberg lief hinterher – bis zur Minute 26, als ein Bamberger Spieler aus abseitsverdächtiger Position mit dem ersten Schuss aufs Obermenzinger Tor den Anschlusstreffer erzielte. Nachdem sechs Minuten später der Ausgleichstreffer gefallen war, entwickelte sich ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften, das keiner der beiden einen entscheidenden Vorteil brachte.