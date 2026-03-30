SV Waldeck O. II marschiert - Croatia München mit Kantersieg

Spitzengruppe:
Der Tabellenführer SV Waldeck Obermenzing II bleibt unangefochten an der Spitze. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg bei SG FC Georgia/Neuaubing sammelte das Team den 15. Saisonsieg und liegt nun komfortabel bei 49 Punkten. Dahinter hielt auch der direkte Verfolger SV Untermenzing (U23) II Schritt: Ein klares 3:0 gegen SV Planegg-Krailling II sichert die Position auf Rang zwei und hält den Rückstand bei fünf Punkten.
FC Croatia München meldete sich mit einem beeindruckenden 11:0-Auswärtssieg bei TSV Forstenried-München im Rennen um die Aufstiegsplätze zurück und festigte Rang drei mit 35 Punkten. Der Druck auf Anadolu Bayern, das 4:1 bei SV Aubing München II gewann, bleibt damit hoch.
Mittelfeld:
Im engen Mittelfeld konnte FC Espanol München mit dem 3:1-Auswärtssieg bei ESV München wichtige Punkte sammeln und schob sich vorübergehend wieder auf Augenhöhe mit den Münchner Kickers 2015. Diese mussten sich jedoch TSV Großhadern II mit 2:4 geschlagen geben und bleiben damit bei 27 Punkten stehen.
Abstiegskampf:
Für die Kellerkinder wird die Lage immer prekärer: TSV Forstenried-München wurde von Croatia München regelrecht überrollt und steckt mit nur 7 Punkten tief im Tabellenkeller. ESV München konnte trotz Heimvorteil gegen Espanol keine Punkte einfahren und bleibt mit 14 Zählern knapp vor dem Relegationsplatz. SG FC Georgia/Neuaubing verharrt nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter bei 15 Punkten, der Druck von unten wächst.
Ausblick:
••Im Tabellenkeller spitzt sich der Kampf zu – jeder Punkt kann über Klassenerhalt oder Abstieg entscheiden.
Waldeck Obermenzing II dominiert klar – 4:0-Erfolg in Neuaubing
Die SG FC Georgia/Neuaubing musste sich am Wochenende dem Tabellenführer SV Waldeck Obermenzing II mit 0:4 geschlagen geben. Vor 35 Zuschauern leitete Schiedsrichter Michael Humpa eine Partie, die die Gäste von Beginn an kontrollierten.
Die entscheidenden Szenen ereigneten sich kurz vor der Pause: Robert Schmidt traf in der 36. Minute zum 0:1, nur zwei Minuten später erhöhte Fabian Humbert auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel setzte Waldeck Obermenzing II seine Dominanz fort. In der 54. Minute erzielte Robert Schmidt seinen zweiten Treffer, ehe Andor Thiel nur zwei Minuten später den 0:4-Endstand besiegelte.
Mit diesem Sieg festigt Waldeck Obermenzing II die Tabellenführung und bleibt weiterhin ungeschlagen.
FC Croatia München fegt TSV Forstenried mit 11:0 vom Platz und springt auf Rang 3!
Ein denkwürdiger Abend für den FC Croatia München: Mit einem klaren 11:0-Auswärtssieg beim TSV Forstenried-München meldet sich die Mannschaft eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück. Vor nur 35 Zuschauern eröffnete Hrvoje Rizvanovic bereits in der 7. Minute den Torreigen und legte in der 23. Minute nach. Es folgten Treffer von Lukas Stojak (33., 43.), Mateo Kuliš (36.) und erneut Hrvoje Rizvanovic (45.), sodass es zur Pause bereits 6:0 stand.
Direkt nach Wiederanpfiff traf Lukas Stojak (46.) zum 7:0, ehe Daniel Krajina (60.) und Renato Cilic (70.) nachlegten. Ein unglückliches Eigentor von Egzon Gashi (88.) und der zweite Treffer von Daniel Krajina (90.) rundeten das historische Ergebnis ab. Kurios: Daniel Krajina scheiterte in der 85. Minute noch mit einem Foulelfmeter am Forstenrieder Torwart.
Durch den Kantersieg verbessert sich der FC Croatia auf Rang 3 und hält die Hoffnung auf den Relegationsaufstieg am Leben. Der TSV Forstenried dagegen bleibt tief im Tabellenkeller stecken.
FC Anadolu Bayern triumphiert auswärts – Doppelpack von Hiroki Shimizu und Emre Eser sichert 4:1-Sieg in Aubing
Am 19. Spieltag der Kreisklasse setzte sich der FC Anadolu Bayern deutlich mit 4:1 beim SV Aubing München II durch. Vor 30 Zuschauern leitete Florian Graml zunächst die Führung der Gastgeber in der 12. Minute ein. Doch die Gäste drehten die Partie schnell: Hiroki Shimizu traf in der 24. und 28. Minute doppelt und brachte Anadolu auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause erhöhte Emre Eser per Foulelfmeter (41.) auf 3:1. In der 75. Minute machte Eser mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klar.
FC Espanol München triumphiert im Stadtduell – ESV München unterliegt 1:3
Im spannenden Stadtduell zwischen ESV München und FC Espanol München setzte sich der Gast mit 3:1 durch. Bereits in der 3. Minute brachte Paul Costea die Gäste in Führung. Die Gastgeber glichen in der 25. Minute durch Tobias Weileder aus, bevor Javier Ruiz Samper kurz nach der Pause (48.) erneut für Espanol traf. Nur sechs Minuten später sorgte Emin Abazovic (54.) mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.
Durch den Auswärtssieg klettert der FC Espanol München in der Tabelle auf Platz 6 und zieht nach Punkten mit den Münchner Kickers gleich. ESV München bleibt nach der Niederlage auf Rang 12 und steckt weiter tief im Abstiegskampf.
Großhadern feiert furioses Comeback gegen Münchner Kickers
Die Münchner Kickers 2015 mussten am Wochenende eine bittere 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Großhadern II hinnehmen, nachdem sie bereits mit 2:0 geführt hatten. Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber: Mario Saric brachte die Kickers in der 5. Minute in Führung, Sadmir Draganovic erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Doch die Gäste kämpften sich eindrucksvoll zurück. Luca Cimmino verkürzte in der 27. Minute, ehe Özgür Korkmaz in der 58. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase sorgten Carlos Salger (75.) und Julius Beukelmann (90.) mit ihren Treffern für die Überraschung.
Durch die Niederlage rutschen die Münchner Kickers 2015 ab, während Großhadern II wichtige Punkte im Abstiegskampf holt.
SV Untermenzing II feiert souveränen 3:0-Heimsieg – Sprung auf Platz 2 der Tabelle!
Vor nur 20 Zuschauern setzte sich die U23-Reserve des SV Untermenzing II klar mit 3:0 gegen den direkten Konkurrenten SV Planegg-Krailling II durch und sicherte sich damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.
Bereits in der 11. Spielminute brachte Luis Kramolowsky die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Lasse Peter Wippert in der 32. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel machte Calogero Avanzato in der 59. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf. Damit bleibt Untermenzing II in der Spitzengruppe und unterstreicht seine Aufstiegsambitionen.
Mit diesem Sieg rückt SV Untermenzing II dicht an den Relegationsplatz heran und kann bei anhaltender Form weiter Druck auf den Spitzenreiter Waldeck Obermenzing II ausüben.