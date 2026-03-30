SV Waldeck O. II marschiert - Croatia München mit Kantersieg

– Foto: Sebastian Kölbl

Spitzengruppe:

Der Tabellenführer SV Waldeck Obermenzing II bleibt unangefochten an der Spitze. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg bei SG FC Georgia/Neuaubing sammelte das Team den 15. Saisonsieg und liegt nun komfortabel bei 49 Punkten. Dahinter hielt auch der direkte Verfolger SV Untermenzing (U23) II Schritt: Ein klares 3:0 gegen SV Planegg-Krailling II sichert die Position auf Rang zwei und hält den Rückstand bei fünf Punkten.

FC Croatia München meldete sich mit einem beeindruckenden 11:0-Auswärtssieg bei TSV Forstenried-München im Rennen um die Aufstiegsplätze zurück und festigte Rang drei mit 35 Punkten. Der Druck auf Anadolu Bayern, das 4:1 bei SV Aubing München II gewann, bleibt damit hoch.

Mittelfeld:

Im engen Mittelfeld konnte FC Espanol München mit dem 3:1-Auswärtssieg bei ESV München wichtige Punkte sammeln und schob sich vorübergehend wieder auf Augenhöhe mit den Münchner Kickers 2015. Diese mussten sich jedoch TSV Großhadern II mit 2:4 geschlagen geben und bleiben damit bei 27 Punkten stehen.

Abstiegskampf:

Für die Kellerkinder wird die Lage immer prekärer: TSV Forstenried-München wurde von Croatia München regelrecht überrollt und steckt mit nur 7 Punkten tief im Tabellenkeller. ESV München konnte trotz Heimvorteil gegen Espanol keine Punkte einfahren und bleibt mit 14 Zählern knapp vor dem Relegationsplatz. SG FC Georgia/Neuaubing verharrt nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter bei 15 Punkten, der Druck von unten wächst.

Ausblick:

Waldeck Obermenzing II marschiert souverän Richtung Meisterschaft.

Untermenzing II und Croatia München liefern sich ein spannendes Rennen um den direkten Aufstieg bzw. die Relegation.

••Im Tabellenkeller spitzt sich der Kampf zu – jeder Punkt kann über Klassenerhalt oder Abstieg entscheiden.