SV Walddorf: "Wir waren von Anfang an die Gejagten"

Nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison kehrt der SV Walddorf mit 75 Punkten und nur einer Niederlage eindrucksvoll in die Bezirksliga zurück. Trainer Sven Pichler spricht über Schlüssel zum Erfolg, emotionale Momente und die kommende Herausforderung.

Schon vor der Saison sei klar gewesen, dass der Kader für die Kreisliga A überdurchschnittlich stark besetzt war. „Uns war bewusst, dass unser Kader eine enorme Qualität und Breite für die A-Liga hatte, aber man muss diese Qualität erstmal auf den Platz bringen.“ Dies gelang von Anfang an. „Die Jungs haben das vom ersten Training an überragend gemacht, da war ich sehr positiv überrascht.“

Neben der mannschaftlichen Qualität war auch das berühmte Quäntchen Glück in einigen Momenten entscheidend. „In einigen Spielen hatten wir auch das nötige Spielglück, was wir uns oft hart erarbeiten mussten.“ Doch nicht alles lief perfekt – der SV Walddorf hatte auch mit eigenen Unzulänglichkeiten zu kämpfen. „Wir haben uns des Öfteren das Leben selbst schwer gemacht, durch katastrophale Fehler im Aufbauspiel und der fahrlässigen Chancenverwertung.“

Zwei Momente bleiben Pichler besonders in Erinnerung. „Das erste war unser Trainingslager zu Beginn der Saison in Bregenz.“ Nach einer Trainingseinheit in Walddorf ging es für drei Tage nach Österreich. „Dort haben wir durch viel Schweiß und Spaß den Grundstein für ein überragendes Mannschaftsgefüge gelegt.“

Verstärkungen mit Ambitionen

Auch der Blick in die Zukunft zeigt: Der SV Walddorf ruht sich nicht auf dem Erreichten aus. Mit Jack Rein kehrt ein bekanntes Gesicht von der TuS Metzingen zurück. Weitere Neuzugänge von der TuS Metzingen sind Fabian Dillmann, Hakan Durmus und Vincent Kabisch. Zudem stoßen Kevin Borek vom SV 03 Tübingen und Sven Riefler vom SV Rommelsbach zum Team.

Bereits im Winter hatte sich der Verein die Dienste von Lukas Jakob vom SV Gniebel gesichert, der seit Mitte Mai auch spielberechtigt ist. „Ob sich in den nächsten Tagen noch was tut, werden wir sehen“, lässt Pichler die Tür für weitere Transfers offen.

Vorbereitung mit Konkurrenzdruck

Der Startschuss für die Vorbereitung fällt am 3. Juli 2025. „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass sie sich nach der anstrengenden Saison etwas erholen und gleichzeitig gut vorbereiten sollen. Mit den Neuzugängen steigt auch der interne Konkurrenzkampf. „Das wird den Konkurrenzkampf bei uns nochmal auf ein anderes Level heben.“ Jeder Spieler müsse sich seinen Platz erarbeiten. „Wer spielen will, muss hart arbeiten.“

Was es in der Bezirksliga braucht

Im Hinblick auf die neue Liga formuliert Pichler klare Anforderungen. „Ich denke, es braucht eine gesunde Mischung aus mannschaftlicher Geschlossenheit, körperlicher Fitness und natürlich fußballerischer Qualität, sowohl im taktischen als auch im technischen Bereich.“

Insbesondere die individuelle Klasse könne in engen Spielen den Unterschied machen. Sven Pichler, der in der Kreisliga selbst noch gelegentlich die Schuhe schnürte, will sich auch in der Bezirksliga die Option offenhalten. „Solange ich noch Spaß am Kicken habe und auch mein Körper mitmacht, will ich gerne noch etwas (mehr) spielen.“

In der zurückliegenden Saison trat er etwas kürzer. „Wir hatten immer eine sehr ordentliche Trainingsbeteiligung und die Jungs haben richtig Gas gegeben, weshalb ich mich etwas zurückgezogen und mehr auf die Trainerposition konzentriert habe.“ Doch die Tür für Einsätze ist nicht zu. „Wenn ich körperlich fit werde, kann es gut sein, dass es in der Bezirksliga zu etwas mehr Einsätzen kommt. Aber wenn die Jungs alle wieder voll mitziehen und ihre Sache gut machen, stelle ich mich gerne hinten an.“