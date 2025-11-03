SV Walddorf mit Wahnsinnssieg, TSV Hirschau jubelt im Kellerduell

In der Bezirksliga Alb war am 12. Spieltag Hochspannung garantiert. Während Tabellenführer Dettingen/Glems seine Erfolgsserie fortsetzte, gewann Pfullingen II mit einem deutlichen Ausrufezeichen und Walddorf bot gegen Gomaringen ein Spiel, das in Erinnerung bleiben dürfte.

In Genkingen sahen die Zuschauer ein dramatisches und intensives 2:2-Unentschieden, das beiden Teams alles abverlangte. Derendingen ging kurz vor der Pause durch Mouhamed Arfaoui per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Genkingen das Spiel dank eines mutigen Auftritts: Noel Simunovic traf in der 55. Minute, David Klemenz legte elf Minuten später nach. Doch Derendingen gab sich nicht geschlagen – und belohnte sich spät. Erneut war es Arfaoui, der in der Nachspielzeit eiskalt blieb und für den umjubelten Ausgleich sorgte. ---

In Upfingen wurde es emotional: Beim 2:2 lieferten sich die Aufsteiger und der TSV Sickenhausen ein Duell auf Augenhöhe. Julian Schuler brachte die Gastgeber in Führung. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt, Paul Philipp Prochiner erzielte den Ausgleich. Doch Upfingen stemmte sich gegen den Druck und traf in der 78. Minute durch Fabian Flitsch zur erneuten Führung. In der Nachspielzeit gelang Andreas Hiller schließlich der Ausgleich. ---

Hirschau machte im Kellerduell gegen den weiterhin sieglosen SV Zainingen früh alles klar. Bereits in der dritten Minute traf Alexander Lauxmann zur Führung, die den Gastgebern Sicherheit gab. Trotz eines tapferen Auftritts fand Zainingen kein Mittel, die kompakte Abwehr zu überwinden. Nach dem Seitenwechsel sorgte Claudio Rago in der 75. Minute für die Entscheidung. Mit dem 2:0 verschaffte sich Hirschau Luft im Tabellenkeller, während Zainingen weiter auf den ersten Sieg wartet. ---

Das Duell zwischen Tübingen und Pfrondorf hielt, was es versprach – Spannung bis zum Schluss. Mika Hänsel brachte den SV 03 früh in Führung, doch die Gäste antworteten mit großer Effektivität. Daniel Schreier traf doppelt und drehte die Partie, der zweite Treffer fiel per Foulelfmeter. Leo Kemmer glich für Tübingen in der 64. Minute erneut aus, ehe Max Höcketstaller das Spiel endgültig auf Pfrondorfer Seite zog. Mit dem 3:2-Auswärtssieg kletterte Pfrondorf in der Tabelle und setzte ein Ausrufezeichen. ---

Die SGM Dettingen/Glems bleibt das Maß der Dinge. Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Ofterdingen festigte die SGM ihre Spitzenposition. Ali Blakaj traf in der 19. Minute zur frühen Führung, Dominic Hirsch legte noch vor der Pause nach. Ofterdingen verkürzte durch Lukas Neth und schöpfte kurz Hoffnung, doch Daniel Schairer sorgte in der 71. Minute mit dem 3:1 für klare Verhältnisse. ---

Der VfL Pfullingen II setzte mit einem 4:0 bei der SG Reutlingen ein dickes Ausrufezeichen. Schon in der siebten Minute brachte Elias Lachenmann die Gäste in Führung. Danach dominierte Pfullingen mit taktischer Disziplin und zielstrebigem Offensivspiel. Roman Schubmann erhöhte nach einer Stunde auf 2:0, ehe Atakan Ates und erneut Lachenmann in der Nachspielzeit nachlegten. Ein klarer Sieg, der Pfullingen im Titelrennen endgültig zum heißen Herausforderer macht. ---

Das spektakulärste Spiel des Wochenendes fand in Walddorf statt. In einem wahren Torfestival drehte der Aufsteiger ein schon verloren geglaubtes Spiel und gewann mit 6:3 gegen den TSV Gomaringen. Nach einem 0:2-Rückstand durch Treffer von Lino Temme und Fabian Geiser startete Walddorf eine Aufholjagd, die die 130 Zuschauer von den Sitzen riss. Luca Schmid und Jack Rein glichen aus, doch Gomaringen ging durch Maik Sparka erneut in Führung. Danach folgte ein offensives Feuerwerk: Kai Petruv per Foulelfmeter, Fabian Dillmann, ein Eigentor von Dominik Schowalter und abermals Jack Rein besiegelten den 6:3-Sieg. Ein Spiel, das Emotionen pur bot – von Enttäuschung bis Ekstase. ---