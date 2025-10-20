SV Walddorf gelingt gegen Tabellenführer SGM Dettingen/Glems ein Coup

Der TSV Ofterdingen legte einen Traumstart hin. Bereits in der zweiten Minute traf Mechmet Molla zur frühen 1:0-Führung. Der Gastgeber bestimmte anschließend das Geschehen, während Zainingen kaum Entlastung fand. Trotz zahlreicher Chancen blieb es lange beim knappen Vorsprung. Erst in der Schlussphase sorgte Ofterdingen für die Entscheidung. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Samuel Schmid in der 79. Minute den fälligen Elfmeter zum 2:0. Jean Brito De Moura (90.+3) verkürzte auf 1:2. ---

Der SV Pfrondorf erwischte in Reutlingen den besseren Start und ging in der 31. Minute durch einen von Daniel Schreier verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte ein unglückliches Eigentor von Lars Rück auf 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel blieb Pfrondorf zielstrebig. In der 55. Minute erzielte erneut Daniel Schreier das 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Reutlingen konnte durch Simon Hanle in der 64. Minute zwar noch auf 1:3 verkürzen, doch mehr ließ Pfrondorf nicht zu. ---

Im Duell der zweiten Mannschaften trennten sich Tübingen und Pfullingen mit einem 1:1. Laurin Assassa brachte die Hausherren in der 11. Minute früh in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: David Straube traf in der 21. Minute zum Ausgleich. In einer umkämpften Partie konnten beide Teams am Ende mit dem Punkt leben. ---

Der TSV Genkingen landete einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Gomaringen. Nach einer intensiven ersten Halbzeit entschied Philipp Deh die Partie kurz nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute mit seinem Treffer. Beide Mannschaften lieferten sich ein enges, von Zweikämpfen geprägtes Spiel. Genkingen klettert mit dem Sieg ins gesicherte Mittelfeld, während Gomaringen einen kleinen Dämpfer hinnehmen musste. ---

Aufsteiger Upfingen zeigte sich heimstark und gewann mit 3:1 gegen die SGM Altingen/Entringen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten drei schnelle Treffer kurz nach der Pause für die Entscheidung. Matteo Schneider traf in der 47. Minute zur Führung, Florian Wezel legte in der 50. Minute nach. Kevin Hartmann brachte die Gäste in der 54. Minute noch einmal heran, doch in der Nachspielzeit stellte Matteo Schneider (90.+4) den alten Abstand wieder her. ---

Der TSV Sickenhausen siegte beim TV Derendingen mit 3:1. Früh brachte Noel Bakar die Gäste in der 3. Minute in Führung. Paul Philipp Prochiner erhöhte in der 61. Minute, ehe Andreas Hiller in der 69. Minute zum 3:0 traf. In der Nachspielzeit gelang Mouhamed Arfaoui (90.+3) nur noch Ergebniskosmetik. Sickenhausen bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während Derendingen im unteren Mittelfeld verharrt. ---

Der SV 03 Tübingen feierte einen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Hirschau. Kurz vor der Pause traf Mika Hänsel in der 44. Minute zur Führung, ehe Moubinou Saliou in der 49. Minute per Foulelfmeter nachlegte. Tübingen bestimmte das Geschehen über weite Strecken und ließ kaum Chancen zu. Mit dem Erfolg rückt der SV 03 bis auf drei Punkte an Tabellenführer Dettingen/Glems heran, während Hirschau weiter im Tabellenkeller steckt. ---