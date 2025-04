SV Walbeck: Vivian Tepaß trifft kurz vor dem Abpfiff

Die Serie hält. Der SV Walbeck bleibt in der Niederrheinliga der Frauen ungeschlagen und steuert auf Meisterschaftskurs. Allerdings hing die stolze Bilanz des Tabellenführers am Sonntag im rechtsrheinischen Hamminkeln am seidenen Faden. Bei Grün-Weiß Lankern sprang nur deshalb ein 2:2 (1:1) heraus, weil Vivian Tepaß wenige Sekunden vor dem Abpfiff starke Nerven zeigte und den Ausgleich erzielte. Der Vorsprung auf den GSV Moers, der seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht FV Mönchengladbach mit einem 6:2 löste, beträgt aktuell zwar nur noch einen Punkt. Allerdings hat der hartnäckige und einzige Verfolger schon ein Spiel mehr ausgetragen.