SV Walbeck verpasst den Einzug ins Halbfinale

In der ersten Runde um den Niederrheinpokal der Frauen hatte der SV Walbeck ein Freilos erwischt. In Runde zwei war der zugeloste Bezirksligist 1. FC Viersen gar nicht erst angetreten. Und im dritten Anlauf hat’s den aktuellen Tabellenführer der Niederrheinliga gleich erwischt. Das Duell beim Ligarivalen GSV Moers, mit dem sich die Mannschaft ein spannendes Rennen um die Meisterschaft liefert, endete mit einer 1:2 (0:1)-Niederlage – der SV Walbeck hat den erhofften Einzug ins Halbfinale verpasst.

Das Prestigeduell des Nieder­rheinliga-Spitzenduos erfüllte die Erwartungen in keinster Weise. Vor allem der SV Walbeck, in der Meisterschaft noch ungeschlagen, erwischte einen rabenschwarzen Tag. „Es war von unserer Seite über 90 Minuten ein zerfahrenes Spiel, das war ganz biedere Kost. Wir waren von unserer Normalform meilenweit entfernt“, sagte Trainer Uli Berns.

Der zweite Durchgang wurde auch nicht besser. In Lisanne Grusa, die sich einen Bänderriss zuzog und länger ausfällt, und Sandra ­Goertz mussten zwei erfahrene Spielerinnen ausgewechselt werden. Trotzdem gelang in der 78. Minute der überraschende Ausgleich. Nach einer halbwegs geglückten Kombination war Angreiferin Samira Berns zum 1:1 zur Stelle.

Moers schlägt zu

Die Walbecker Freude war aber nur von kurzer Dauer. Bereits im Gegenzug erlief die Moerserin Kira Schuster einen zu kurz geratenen Rückpass und stellte den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase blieben die Gastgeberinnen am Drücker und ließen noch einige Gelegenheiten zum 3:1 ungenutzt.

„Es passte zum gesamten Spiel, dass wir direkt nach dem Ausgleich wieder in Rückstand geraten sind. Jetzt heißt es für uns Mund abwischen und weiter geht’s“, sagte Trainer Dieter Blomm. Bereits am kommenden Freitag (Anstoß 20 Uhr) tritt sein Team in der zweiten Runde des Kreispokals beim aktuellen Bezirksliga-Spitzenreiter Union Wetten an. Nach der schwachen Vorstellung in Moers möchte die Mannschaft dort ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

SV Walbeck: Koblenz – Sam. Berns, Finger, Tepaß, Grusa (46. Derguti), Sel. Berns (73. Hetjens), Peschges, Amthor, Goertz (57. Cox), Hasselmann, Kostyrok (46. Müller).