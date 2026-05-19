SV Walbeck und Viktoria Winnekendonk in der Warteschleife

Bei den Frauen des SV Walbeck wird es bis zum Schluss spannend bleiben. – Foto: SSVg Velbert 02

Der Countdown läuft. Zwei Runden vor Schluss spricht in der Niederrheinliga der Frauen einiges dafür, dass der SV Walbeck am letzten Spieltag beim CfR Links Düsseldorf gewinnen muss, um die Klasse zu halten. Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim Tabellenzweiten Rhenania Bottrop belegt die Mannschaft vom Bergsteg mit 16 Punkten Platz zehn, punktgleich mit Verfolger TSV Urdenbach, der allerdings den direkten Vergleich auf seiner Seite hat.

Auf Abstiegsplatz zwölf folgt der SV Budberg (15 Punkte), der zum Abschluss gegen Schlusslicht Union Nettetal eine Art Freispiel hat. Zuvor empfängt der SV Walbeck am 31. Mai noch Meister MSV Duisburg und dürfte in dieser Partie chancenlos sein.

Nur eine Ersatzspielerin auf der Bank

Trainer Friedel Baumann musste in Bottrop wie schon so oft in der laufenden Saison improvisieren. Als einzige Ersatzspielerin saß Carolin Loy auf der Bank. Dennoch verkaufte sich seine Mannschaft gegen die spielstarken Gastgeberinnen teuer und ließ vor der Pause nur wenig zu. Die beste Walbecker Möglichkeit hatte Rebecca Peschges, die nach einem Eckball nur knapp scheiterte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bottrop den Druck und kam in der 67. Minute nach einem sehenswerten Spielzug zur 1:0-Führung. Vier Minuten vor dem Abpfiff machten die Gastgeberinnen mit dem zweiten Treffer alles klar. Der Sieg der Bottroperinnen war am Ende verdient. „Wir haben uns gut verkauft, obwohl wir in der Schlussphase sogar noch in Unterzahl spielen mussten, weil ich nicht mehr wechseln konnte“, so Baumann.

„Finale“ um Relegationsplatz zwei im Viktoria-Sportpark

Derweil nähert sich in der Landesliga das Kopf-an-Kopf-Rennen um Relegationsplatz zwei zwischen dem Tabellendritten Viktoria Winnekendonk (40 Punkte) und dem FC Kray (42) dem Höhepunkt. Am Sonntag, 31. Mai, stellt sich die Mannschaft aus dem Essener Stadtteil ab 13 Uhr im Winnekendonker Sportpark vor. Sollte die Viktoria dieses Spiel gewinnen, wäre der Weg in Richtung sofortige Niederrheinliga-Rückkehr frei.

Zuvor löste die Mannschaft von Trainer Mathis Kleinkemm die Pflichtaufgabe bei der DJK Rhede mit einem 3:2 (2:0)-Erfolg.

Dort machten sich die Gäste das Leben allerdings unnötig schwer. Anna Klucken (3., 8.) hatte mit einem Doppelschlag früh die Weichen auf Auswärtssieg gestellt. Die Viktoria vergab in der ersten Hälfte weitere gute Chancen und traf zweimal nur den Pfosten. „Wir hätten zur Pause deutlich höher führen müssen“, so Kleinkemm. Mit ihrem dritten Treffer erhöhte Klucken kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 (47.).

In der siebenminütigen Nachspielzeit wurde es plötzlich noch einmal spannend, als die Gastgeberinnen auf 2:3 verkürzten. Am verdienten Sieg der Viktoria änderte das allerdings nichts mehr. „Dass es am Ende noch einmal eng wurde, lag daran, dass wir den Sack nicht schon im ersten Durchgang zugemacht haben“, sagte Kleinkemm.