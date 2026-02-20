SV Walbeck sucht nach einem Ausweg aus der Krise

Der SV Walbeck ist nach einer schwierigen Phase in die Winterpause der Kreisliga A Kleve/Geldern gestartet. Die Mannschaft von Trainer Carlos Hurtado verlor die letzten sechs Spiele in Serie und rutschte dadurch vom zwischenzeitlichen dritten Platz auf Rang neun ab. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch fünf Punkte – ein deutliches Warnsignal. Wie will der Trainer den SV Walbeck jetzt in der Winterpause wieder auf Kurs bringen?
„Das Hauptziel in der Vorbereitung wird unter anderem sein, wieder Erfolgserlebnisse für uns zu schaffen. Die Negativserie muss aus den Köpfen raus. Das kann man am besten mit positiven Erlebnissen schaffen“, sagt Hurtado. Zumindest teilweise gelang das der Mannschaft bei den Gelderner Hallen-Stadtmeisterschaften. Dort belegte der A-Ligist Platz drei. „Doch bei allem Positiven am Ende des Turniers sind wir zu Beginn aber auch schnell wieder in alte Muster verfallen. Das hat sich dann im weiteren Turnierverlauf deutlich verbessert“, sagt der Coach.
In den bislang zwei Testspielen hatten die Walbecker auch nicht unbedingt Grund, um vor Freude auszurasten. Gegen die Sportfreunde Broekhuysen II gab es ein 3:3, gegen den B-Ligisten SV Straelen setzte es eine 0:3-Niederlage.
Am kommenden Wochenende stehen noch zwei abschließende Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am Freitag testet der SV Walbeck ab 19.30 Uhr beim Ligakontrahenten SV Issum. Am Sonntag (13 Uhr) geht es zum B-Ligisten SV Thomasstadt Kempen II. Erster Gegner in der Kreisliga A ist am 1. März der BV Sturm Wissel, der um 16 Uhr am Walbecker Bergsteg zu Gast ist.
Fest steht bereits seit Längerem, dass Hurtado auch über die aktuelle Spielzeit hinaus das Traineramt in Walbeck behalten wird. Zudem seien die Gespräche mit dem aktuellen Kader bereits sehr weit fortgeschritten. „Aus sportlichen Gründen wird es wohl keine Wechsel geben. Aber natürlich können immer wieder private oder berufliche Gründe zu Veränderungen führen“, sagt der Coach.
Er ist zuversichtlich, dass es für den SV Walbeck in der Kreisliga A wieder aufwärtsgehen kann. „Die Qualität, um in der Liga konkurrenzfähig zu sein, ist ja zweifellos vorhanden. Das haben wir ja auch auf dem Platz schon unter Beweis gestellt“, sagt Hurtado. Nur müsse diese Leichtigkeit wieder auf den Platz zurückkehren. Und natürlich muss der SV Walbeck in den ersten Partien im März ganz schnell die für den Klassenerhalt notwendigen Punkte sammeln.
Carlos Hurtado verdeutlicht: „Keiner malt hier schwarz. Aber wir sind uns der Tabellensituation bewusst. Und die Mannschaft muss von Beginn an liefern, damit wir erst gar nicht den Blick weiter nach unten richten müssen.“ Sollte das dem SV Walbeck schnell gelingen, würde dann der zweite Schritt in der Planung der Rückrunde eintreten. „Wir wollen versuchen, unser System zu etablieren. Das heißt, deutlich mehr Ballbesitz und mehr spielerische Akzente setzen“, sagt der Trainer.