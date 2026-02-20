SV Walbeck sucht nach einem Ausweg aus der Krise

„Das Hauptziel in der Vorbereitung wird unter anderem sein, wieder Erfolgserlebnisse für uns zu schaffen. Die Negativserie muss aus den Köpfen raus. Das kann man am besten mit positiven Erlebnissen schaffen“, sagt Hurtado. Zumindest teilweise gelang das der Mannschaft bei den Gelderner Hallen-Stadtmeisterschaften. Dort belegte der A-Ligist Platz drei. „Doch bei allem Positiven am Ende des Turniers sind wir zu Beginn aber auch schnell wieder in alte Muster verfallen. Das hat sich dann im weiteren Turnierverlauf deutlich verbessert“, sagt der Coach.