SV Walbeck strauchelt – Winnekendonk übt Druck auf Konkurrenz aus

Die Frauen des SV Walbeck bleiben in höchster Abstiegsgefahr. – Foto: SSVg Velbert 02

Die Hoffnung des SV Walbeck auf den Klassenerhalt in der Frauen-Niederrheinliga hat einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten SG Kaarst unterlag die Mannschaft von Trainer Friedel Baumann knapp mit 0:1. „Die Leistung der Mannschaft wird immer besser, aber die Ergebnisse stimmen nicht“, sagte Baumann nach der Partie.

Tatsächlich zeigten die Walbeckerinnen über weite Strecken, dass sie inzwischen durchaus Niederrheinliga-Niveau erreicht haben. Vor dem gegnerischen Tor bleibt jedoch das große Problem: Der SV Walbeck lässt zu viele gute Möglichkeiten ungenutzt.

Bereits in der ersten Halbzeit vergaben Joe Hommes und Alina Kostyrok jeweils eine klare Torchance. Effektiver dagegen präsentierten sich die Gäste. Nach einer halben Stunde schloss die SG Kaarst einen schnell vorgetragenen Angriff erfolgreich ab und erzielte damit den Treffer des Tages.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Walbeck am Drücker. Die Heimelf hatte mehr Ballbesitz, war spielbestimmend und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Doch erneut fehlte die Konsequenz im Abschluss. Die SG Kaarst hätte die Partie zwar vorzeitig entscheiden können, scheiterte mit zwei Chancen aber an Walbecks Torfrau Anna Schiffers.

So blieb es bis zum Schluss spannend, ehe der SV Walbeck die nächste bittere Niederlage hinnehmen musste. „Wir belohnen uns einfach nicht, ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen“, sagte Baumann.

Soll im Abstiegskampf noch ein Funken Hoffnung bleiben, muss der SV Walbeck am kommenden Sonntag im Kellerduell bei Schlusslicht Union Nettetal gewinnen. Gegen Topteams wie Duisburg und Bottrop, die auch noch auf dem Programm stehen, dürfte es für die Walbeckerinnen schwer werden, Zählbares zu holen.

Winnekendonk sichert sich wichtigen Auswärtssieg

In der Frauen-Landesliga spitzt sich der Kampf um den zweiten Tabellenplatz weiter zu. Während Tabellenführer Sportclub Krefeld der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist, kämpfen gleich mehrere Teams um den Relegationsplatz zur Niederrheinliga. Viktoria Winnekendonk hat sich diesen Platz mit einem 2:1 (1:1)-Auswärtssieg beim SV Brünen zurückerobert.

Die Gäste erwischten allerdings einen denkbar schlechten Start. Bereits nach einer Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung und machten den Winnekendonkerinnen in der Folge das Leben schwer. „Wir sind in der ersten Hälfte gegen einen starken Gegner zunächst nicht ins Spiel gekommen“, sagte Trainer Mathis Kleinmanns.

Erst in der Nachspielzeit vor der Pause gelang Anna Klucken der wichtige 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel trat Viktoria Winnekendonk deutlich stärker auf. Die Mannschaft hatte nun mehr Ballbesitz und übernahm die Kontrolle. In der 68. Minute sorgte Sonali Görtz mit einem sehenswerten Abschluss für den 2:1-Erfolg. „Das war ein wichtiger Sieg im Kampf um den Relegationsplatz“, sagte Kleinmanns.

Spannung im Abstiegskampf und Rennen um Platz zwei

Viktoria Winnekendonk liegt damit wieder auf Rang zwei, dicht gefolgt von drei weiteren Mannschaften, die nur drei Punkte Rückstand haben. Der FC Kray und Arminia Klosterhardt könnten mit jeweils einem Nachholspiel allerdings noch gleichziehen.