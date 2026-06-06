SV Walbeck steht vor dem Abstieg in die Landesliga

Walbeck muss gewinnen. – Foto: SSVg Velbert 02

Doch die goldenen Jahre sind vorbei – aktuell steht die Mannschaft von Trainer Friedel Baumann, die den Verlust etlicher Leistungsträgerinnen nicht kompensieren konnte, vor dem Abstieg. So sieht die Konstellation vor dem letzten Spieltag aus: Der SV Walbeck muss am Sonntag die Partie beim Tabellenneunten CfR Links in Düsseldorf zwingend gewinnen, um das rettende Ufer noch erreichen zu können. Gleichzeitig ist die Mannschaft aber auch im Siegfall auf Schützenhilfe angewiesen. Parallel darf Grün-Weiß Lankern das Heimspiel gegen den TSV Urdenbach nicht verlieren, damit sich die Walbeckerinnen noch auf Platz elf verbessern können.

Baumann möchte mit Walbeck die "kleine Chance" nutzen

Morgen, 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf CfR Links SV Walbeck SV Walbeck 15:00 PUSH

In der zuletzt gezeigten Form ist den Grün-Weißen ein Sieg beim Dauerrivalen CfR Links durchaus zuzutrauen. Bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Meister MSV Duisburg stand der SV Walbeck dicht vor einer großen Überraschung. Erst in der Nachspielzeit erzielte der künftige Regionalligist aus Duisburg den entscheidenden Treffer. Nach einem Eckball war die frühere Warbeyenerin Zara Rickes zur Stelle.

Mit etwas Glück hätte der SV Walbeck den Platz sogar als Sieger verlassen können. Der haushohe Favorit war zwar optisch überlegen. Doch in der ersten Halbzeit verfehlte Vanessa Finger nur knapp das Ziel. Und in der Schlussphase scheiterte Alina Kostyrok beim Stand von 0:0 aus kurzer Distanz.

„Wie in den meisten Spielen kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben und den Duisburgerinnen Paroli geboten. Jetzt wollen wir die kleine Chance, die wir noch auf den Klassenerhalt haben, nach Möglichkeit nutzen“, sagte Trainer Friedel Baumann.

Die Bilanz des SV Walbeck gegen den CfR Links ist bei neun Siegen, vier Unentschieden und neun Niederlagen völlig ausgeglichen. Das Hinspiel endete 0:0.