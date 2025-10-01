Schwieriges Jahr für Walbeck. – Foto: SSVg Velbert 02

SV Walbeck steckt schon mitten im Abstiegskampf SV Walbeck: Der amtierende Meister der Niederrheinliga der Frauen steckt nach gerade einmal fünf Spieltagen bereits mitten im Abstiegskampf. Verlinkte Inhalte Niederrheinliga SV Walbeck Tusa 06

SV Walbeck: Der amtierende Meister der Niederrheinliga der Frauen steckt nach gerade einmal fünf Spieltagen bereits mitten im Abstiegskampf. Ein Unentschieden, vier Niederlagen – so lautet die triste Bilanz nach dem 0:4 (0:2) bei der DJK TuSA Düsseldorf.

Wenige Tage zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Friedel Baumann im Wettbewerb um den Kreispokal mit einem 4:0 beim Landesligisten Alemannia Pfalzdorf noch etwas Selbstvertrauen tanken können. Doch davon war in Düsseldorf nur wenig zu spüren. Die Gastgeberinnen stellten die Weichen früh auf Sieg und gingen in der siebten Minute in Führung. Nach 26 Minuten fiel der Treffer zum verdienten 2:0-Pausenstand. „Wir hatten uns eigentlich etwas mehr ausgerechnet. Es war unsere bisher schlechteste Saisonleistung. Kein Zugriff, kein Spielaufbau und das Passspiel stimmte nicht“, sagte Baumann. Nach dem Wechsel zeigte sich sein Team zwar etwas verbessert, doch der Gegner legte noch zweimal nach (76. und 83.).