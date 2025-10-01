SV Walbeck steckt schon mitten im Abstiegskampf

SV Walbeck: Der amtierende Meister der Niederrheinliga der Frauen steckt nach gerade einmal fünf Spieltagen bereits mitten im Abstiegskampf. Ein Unentschieden, vier Niederlagen – so lautet die triste Bilanz nach dem 0:4 (0:2) bei der DJK TuSA Düsseldorf.
Wenige Tage zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Friedel Baumann im Wettbewerb um den Kreispokal mit einem 4:0 beim Landesligisten Alemannia Pfalzdorf noch etwas Selbstvertrauen tanken können. Doch davon war in Düsseldorf nur wenig zu spüren. Die Gastgeberinnen stellten die Weichen früh auf Sieg und gingen in der siebten Minute in Führung. Nach 26 Minuten fiel der Treffer zum verdienten 2:0-Pausenstand.
„Wir hatten uns eigentlich etwas mehr ausgerechnet. Es war unsere bisher schlechteste Saisonleistung. Kein Zugriff, kein Spielaufbau und das Passspiel stimmte nicht“, sagte Baumann. Nach dem Wechsel zeigte sich sein Team zwar etwas verbessert, doch der Gegner legte noch zweimal nach (76. und 83.).
Bereits am Mittwochabend steht für die Walbeckerinnen der nächste Ausflug nach Düsseldorf auf dem Programm. Um 19.45 Uhr wird das Kellerduell beim TSV Urdenbach angepfiffen, der ebenfalls erst einen Punkt auf seinem Konto hat.
Ganz anders die Situation beim Lokalrivalen Viktoria Winnekendonk. Die Mannschaft von Trainer Mathis Kleinkemm feierte im Heimspiel gegen Siegfried Materborn einen 5:3 (3:0)-Erfolg und hat damit die Tabellenführung in der Landesliga übernommen. Leona Baran (2., 43.) und Sonali Görtz (36.) sorgten zunächst für eine 3:0-Pausenführung.
Aber es wurde noch einmal spannend, nachdem Emily Schapp (47.) und Rebecca Lamers (55.) auf 2:3 verkürzt hatten. Hannah Cuppock nutzte einen Elfmeter (58.) zum 4:2. Im Gegenzug war Sarah Nienaber wieder für die Gäste an der Reihe. Erst das Tor von Luisa Pastoors zum 5:3-Endstand (79.) sicherte den fünften Winnekendonker Sieg im fünften Spiel.