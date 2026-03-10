SV Walbeck startet die Mission Klassenerhalt wieder von vorne

Die Frauen des SV Walbeck sind nicht mehr Schlusslicht. – Foto: SSVg Velbert 02

Der SV Walbeck hat nach längerer Zeit einmal wieder die Rote Laterne in der Niederrheinliga der Frauen abgeben können. Mit einem 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Rosellen verbesserte sich die Mannschaft auf den vorletzten Platz und hat den Rückstand auf den rettenden Tabellenplatz elf auf zwei Punkte verkürzt. Offiziell handelt es sich um Saisonsieg Nummer eins der Grün-Weißen. In der Winterpause war der Erfolg bei RW Oberhausen annulliert worden, da der Gegner seine Mannschaft zurückgezogen hat.

In der Startelf stand die ehemalige Profispielerin Marith Müller-Prießen, die dem Team im Abstiegskampf noch einmal helfen möchte. „Marith tut der Mannschaft mit ihrer ganzen Erfahrung natürlich gut“, so Trainer Friedel Baumann. Torlos ging es in die Halbzeit, doch nach dem Seitenwechsel wurde Müller-Prießen im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rebecca Peschges sicher zur Walbecker Führung (57.). Mit zunehmender Spielzeit erhöhten die Gäste den Druck. „In der Schlussphase ist uns etwas die Puste ausgegangen, aber wir haben nur wenige Chancen des Gegners zugelassen“, so Baumann.

Gästespielerin schwer verletzt

In der Nachspielzeit zog sich eine Gästespielerin eine schwere Verletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch eine Minute zu spielen. Beide Mannschaften einigten sich mit dem Schiedsrichter darauf, das Spiel zu beenden. Mit dem ersten Dreier im Rücken nimmt der SV Walbeck die Mission Klassenerhalt noch einmal in Angriff.