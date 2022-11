SV Walbeck: Sechs Treffer als Werbung für das Derby Am kommenden Sonntag steht das Prestigeduell gegen Viktoria Winnekendonk an.

In der vergangenen Saison hat es für den SV Walbeck in der Niederrheinliga der Frauen noch ein Zitterspiel im Abstiegskampf gegeben. Jetzt mischt er in der Spitzengruppe mit. Das Team von Trainer Dieter Blomm verbesserte sich nach dem 6:0 (4:0)-Heimsieg gegen Borussia Bocholt II auf den dritten Tabellenplatz.