SV Walbeck muss sich weiter gedulden

Mit 1:2 (1:2) verlor das Team nicht nur das Spiel, sondern auch die Tabellenführung. Das Saisonende könnte nicht spannender sein. Denn die erste Niederlage hat Folgen. Nicht nur, dass der GSV Moers jetzt Spitzenreiter ist und zwei Punkte Vorsprung hat, auch die vorzeitige Meisterschaft, die im Falle eines Walbecker Sieges schon sicher gewesen wäre, steht nun in den Sternen. „Aber wir haben noch alles in unserer Hand“, sagte Walbecks Trainer Dieter Blomm.

Am kommenden Sonntagmittag muss der SV Walbeck bei der SG Kaarst seine Hausaufgaben machen. Dann wird am letzten Niederrheinliga-Spieltag am heimischen Bergsteg gegen die DJK TUSA 06 Düsseldorf die Entscheidung über die Meisterschaft fallen.

Dabei begann der Nachmittag am Sonntag in Moers für die Walbeckerinnen verheißungsvoll. Bereits in der zweiten Minute hatte Samira Berns nach Vorlage von Lena Jansen die frühe Führung für die Gäste erzielt. In der Anfangsphase schien alles nach Plan zu laufen: Der SV Walbeck kontrollierte das Geschehen und ließ dem Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

Doch die Partie kippte in der 22. Minute. Emma Hilbrands hatte überraschend zum Ausgleich für den GSV Moers getroffen. Es war ein Treffer aus dem Nichts. Nur vier Minuten später war es Lea Bukvasevic, die die Gastgeberinnen 2:1 in Führung brachte. „Bis dahin war alles gut, aber dann haben wir es dem Gegner bei beiden Tore zu einfach gemacht“, sagte Uli Berns.

Moers wurde nach den Gegentoren wach

Die beiden Tore wirkten wie ein Weckruf für die Moerserinnen, die nun deutlich besser ins Spiel fanden. Mit der Führung im Rücken agierte der GSV selbstbewusster, während der SV Walbeck zunehmend Schwierigkeiten hatte, in die Partie zurückzufinden.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Ceylin Kurt die Riesenmöglichkeit, auf 3:1 zu erhöhen, doch sie scheiterte frei stehend an Walbecks Torhüterin Nina Hasselmann. In der Folge versuchten die Gäste noch einmal alles, um die Partie zu drehen, doch nennenswerte Chancen blieben Mangelware. Zwei gute Möglichkeiten durch Sandra Goertz und Lena Jansen blieben ungenutzt. Am Ende mussten sich die Walbeckerinnen verdient geschlagen geben.

„Wir haben uns in diesem Spiel schwergetan und am Ende fehlte auch die Kraft gegen starke Moerserinnen“, sagte Uli Berns. Nun gilt es, in den letzten beiden Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren – wenn der Traum von der Meisterschaft doch noch Realität werden soll.

Auf den Aufstieg in die Regionalliga hat der SV Walbeck – wie bereits berichtet – auch aufgrund des großen Umbruches innerhalb der Mannschaft – verzichtet. Von daher geht es für das Team nur noch um den Meistertitel. Damit wird der GSV Moers, der den Antrag für einen Aufstieg beim Fußballverband gestellt hat, unabhängig vom Ausgang der Meisterschaft, in der kommenden Saison Regionalligist sein.

SV Walbeck: Hasselmann – Berns, Rasch, Tepaß (65. Kostyrok), Jansen, Grusa, Hanßen (46. Müller-Prießen), Peschges, Juntermanns (65 Linßen), Goertz, Müller (65. Finger).