SV Walbeck kommt nicht vom Fleck

So langsam wird die Lage des SV Walbeck brenzlig. Der amtierende Meister wartet nach sieben Spieltagen in der Niederrheinliga der Frauen immer noch auf den ersten Sieg. Ein Unentschieden, sechs Niederlagen – das ist die Bilanz eines potenziellen Absteigers. Auch beim aktuellen Tabellenfünften SG Kaarst war die Mannschaft chancenlos und verlor mit 0:4 (0:2).

Der Blick auf die Tabelle zeigt deutlich, woran es bei den Walbeckerinnen hapert. Drei erzielte Treffer in sieben Spielen sind schlicht und einfach zu wenig, um in dieser Liga bestehen zu können. Allen Beteiligten war schon im Vorfeld der Saison klar, dass der personelle Aderlass im Sommer Folgen haben wird. Aber das Ausmaß der Probleme wird jetzt erst deutlich.

Trainer Friedel Baumann hatte seinem Team für die Partie in Kaarst eine Defensivtaktik verordnet. „Eigentlich lief es im ersten Durchgang ganz gut, da will ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte der Coach. Dennoch war schon zur Pause eine Vorentscheidung gefallen. Beim 0:1 war die Abwehr der Grün-Weißen nach einem gegnerischen Einwurf nicht im Bilde (24.). Ein Ballverlust im Mittelfeld leitete das 0:2 ein (43.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte der Gastgeber ganz schnell für klare Verhältnisse. Mit einem Doppelpack in der 55. und 58. Minute stellte die SG Kaarst auf 4:0. Noch ist trotz der anhaltenden Talfahrt nichts verloren – der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt gerade einmal zwei Punkte. Aber nach Möglichkeit sollte im Heimspiel gegen die SGS Essen III (Sonntag, 26. Oktober, 13 Uhr) der Knoten platzen.

Winnekendonk spielt groß auf

In der Landesliga hat Viktoria Winnekendonk nach dem siebten Spieltag die alleinige Tabellenführung übernommen, da sich der zuvor punktgleiche SV Wanheim bei Siegfried Materborn mit 1:3 geschlagen geben musste. Im Heimspiel gegen den SV Brünen wurde der Spitzenreiter seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht und siegte deutlich mit 6:0 (4:0). Dabei avancierte Luisa Pastoors, ganz nebenbei Neuzugang aus Walbeck, mit fünf Treffern zur gefeierten Matchwinnerin.