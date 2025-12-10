SV Walbeck kassiert nächste bittere Niederlage

Der SV Walbeck kommt in der Niederrheinliga der Frauen einfach nicht aus der Negativspirale heraus. Im Kellerduell gegen Schlusslicht Union Nettetal setzte es am heimischen Bergsteg eine ernüchternde 1:2 (1:0)-Niederlage – damit verhalfen die Walbeckerinnen dem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zum ersten Saisonsieg.

Die Gäste präsentierten sich unter ihrem neuen Trainer Michael Peters schwungvoll und hatten bereits in der Anfangsphase zwei große Chancen. Der Walbeck brauchte Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden. Nora Hansen vergab die erste Möglichkeit, dann traf Zoe Hommes zur Halbzeitführung (20.).

Nach dem Wechsel nutzte Nettetal eine weitere Schwächephase der Heimelf und drehte die Partie innerhalb von fünf Minuten (47., 52.). Lena Wessling erzielte den Doppelpack für den Tabellenletzten.

„Wir hatten wieder in der Anfangsphase Probleme, bei beiden Toren hat die Abstimmung gefehlt“, sagte Walbecks Co-Trainer Andreas Burghard. Die Gastgeberinnen zeigten Moral und erspielten sich Möglichkeiten zum Ausgleich, doch die Abschlussschwäche bleibt das große Problem am Bergsteg. Zudem erwischte die Nettetaler Torhüterin Franziska Gareißen einen glänzenden Tag und hielt den Auswärtssieg mit mehreren starken Paraden fest. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht. So richtig zwingend waren unsere Chancen nicht. Und Nettetal hat leidenschaftlich verteidigt“, so Burghardt. Im letzten Meisterschaftsspiel des alten Jahres empfängt der SV Walbeck, der nach wie vor nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, am Sonntag den SV Heißen (Anpfiff 13.30 Uhr).