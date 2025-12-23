SV Walbeck hat den Faden verloren

Der SV Walbeck schipperte im Sommer allmählich wieder in ein ruhiges Fahrwasser. Nach der turbulenten Saison 2024/25 in der Kreisliga A Kleve/Geldern, in der Trainer Andre Birker schon nach fünf Spieltagen gehen musste und durch Interimstrainer Sven Janssen ersetzt wurde, begann alles recht verheißungsvoll – auch dank des zu Saisonbeginn verpflichteten und engagiert auftretenden Trainers Carlos Hurtado-Martinez. Aber die Ruhe war trügerisch. Denn aktuell ist der Wurm drin. Aber wieso? Und wie blickt der Coach auf die Hinrunde?
Einer ansprechenden Vorbereitung folgte ein zunächst durchwachsener Start in die neue Saison. Vier Punkte aus den ersten drei Spielen waren eine überschaubare Ausbeute. Doch dann fand das Walbecker Team immer besser zusammen. Und auch die Ergebnisse stimmten überwiegend.
Am zehnten Spieltag konnte das junge und überwiegend auch neu zusammengesetzte Team mit einem 4:3 bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kleve sogar auf den dritten Tabellenplatz klettern. Mit insgesamt sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen wurden 19 Punkte gesammelt. Die Stimmung war entsprechend gut. Doch dann gab es mit der 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Winnekendonk den ersten richtigen Rückschlag.
„Wir haben bis zur 89. Minute mit 1:0 geführt, um die Partie dann anschließend in der Nachspielzeit komplett aus der Hand zu geben. Wir waren an diesem Tag, so denke ich, schon die bessere Mannschaft. Aber wir haben dann innerhalb von einigen Minuten richtig Lehrgeld zahlen müssen“, erinnert sich Hurtado an die bittere Niederlage.
Seitdem müssen der Trainer und sein Team mit einer bitteren Serie kämpfen, denn die Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Winnekendonk sollte bis zur Winterpause nicht die letzte sein. Insgesamt verlor die Mannschaft noch sechs Spiele in Folge, das Torverhältnis seit dem Sieg in Kleve liegt bei 1:20.
„Das sind natürlich nackte Zahlen, die schmerzen. Allerdings wissen wir alle auch, dass wir mehr können, das haben wir schließlich auch schon gezeigt“, sagt Carlos Hurtado. So wie die Mannschaft in der ersten Hälfte der Hinserie wohl etwas über ihrem Leistungsvermögen gespielt habe, so habe sie in den vergangenen sechs Partien darunter agiert.
Natürlich sei man sich der Situation bewusst. „Die Winterpause kommt aber wie gerufen, fast schon zwei Wochen zu spät für uns“, sagt der Coach. Dennoch habe sein Team auch unter Beweis gestellt, was in ihm steckt. „Mit einer konzentrierten Vorbereitung und einem guten Start im neuen Jahr werden wir auch wieder dahin kommen, wo wir am Ende stehen wollen. Eine Platzierung um Rang sechs ohne Blick in den Tabellenkeller.“