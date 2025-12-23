Das ist Carlos Hurtado-Martinez. – Foto: Christian Verheyen

SV Walbeck hat den Faden verloren SV Walbeck: Nach verheißungsvollem Beginn ist die Mannschaft in der Kreisliga A in eine bittere Negativserie mit 1:20-Toren gerutscht. Trainer Carlos Hurtado zieht Bilanz.rnrn Verlinkte Inhalte Kreisliga A Kleve/GE SV Walbeck Carlos Hurtado Martinez

Der SV Walbeck schipperte im Sommer allmählich wieder in ein ruhiges Fahrwasser. Nach der turbulenten Saison 2024/25 in der Kreisliga A Kleve/Geldern, in der Trainer Andre Birker schon nach fünf Spieltagen gehen musste und durch Interimstrainer Sven Janssen ersetzt wurde, begann alles recht verheißungsvoll – auch dank des zu Saisonbeginn verpflichteten und engagiert auftretenden Trainers Carlos Hurtado-Martinez. Aber die Ruhe war trügerisch. Denn aktuell ist der Wurm drin. Aber wieso? Und wie blickt der Coach auf die Hinrunde?

Einer ansprechenden Vorbereitung folgte ein zunächst durchwachsener Start in die neue Saison. Vier Punkte aus den ersten drei Spielen waren eine überschaubare Ausbeute. Doch dann fand das Walbecker Team immer besser zusammen. Und auch die Ergebnisse stimmten überwiegend. Am zehnten Spieltag konnte das junge und überwiegend auch neu zusammengesetzte Team mit einem 4:3 bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kleve sogar auf den dritten Tabellenplatz klettern. Mit insgesamt sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen wurden 19 Punkte gesammelt. Die Stimmung war entsprechend gut. Doch dann gab es mit der 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Winnekendonk den ersten richtigen Rückschlag.

Kampf gegen die Serie „Wir haben bis zur 89. Minute mit 1:0 geführt, um die Partie dann anschließend in der Nachspielzeit komplett aus der Hand zu geben. Wir waren an diesem Tag, so denke ich, schon die bessere Mannschaft. Aber wir haben dann innerhalb von einigen Minuten richtig Lehrgeld zahlen müssen“, erinnert sich Hurtado an die bittere Niederlage.