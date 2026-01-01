SV Walbeck gibt dem Mobbing keine Chance

Gute Nachrichten für Walbeck. – Foto: SSVg Velbert 02

Seit mehr als hundert Jahren – in wenigen Tagen sind es exakt 113 – spielt der SV Walbeck im Dorfleben eine zentrale Rolle. Doch aktuell präsentiert sich der Sportverein vom Bergsteg so jung und lebendig wie noch nie. Das hat jetzt auch die Sportjugend Nordrhein-Westfalen erkannt und den Verein mit dem Qualitätssiegel „Kinder- und Jugendsport“ ausgezeichnet.

Dieses Prädikat gibt’s nicht einfach so im Vorbeilaufen. Dahinter steckt jede Menge ehrenamtliches Engagement, um dem Nachwuchs eine sichere sportliche Heimat bieten zu können. Geschäftsführer Mike Lichteveld hatte früh die Zeichen der Zeit erkannt und in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund ein vereinsinternes Schutzkonzept in Sachen sexualisierter und grenzverletzender Gewalt entwickelt, das im April 2023 vom Verein abgesegnet wurde. Übungsleiter aber auch die Kinder und Jugendlichen selbst sind entsprechend sensibilisiert. Zu dick, zu dünn, zu langsam, zu ungeschickt – so etwas hat am Bergsteg und in der Turnhalle der Luzia-Grundschule keinen Platz. Der SV Walbeck sagt dem Mobbing schon lange den Kampf an und konnte damit an die erste Voraussetzung, um das begehrte Siegel zu erlangen, schon einmal einen Haken machen.

Nummer zwei: Das Mitspracherecht der Kinder und Jugendlichen. Während sich der Nachwuchs von Gesellschaft und Politik oftmals nicht gehört fühlt, sieht das beim Sportverein im Spargeldorf ganz anders aus. So ist unter dem Dach der Tischtennis-Abteilung zu Jahresbeginn ein „J-Team“ gebildet worden, in dem sich Jugendliche und junge Erwachsene mit eigenen Ideen aktiv in die Vereinsarbeit einbringen. Die ersten Erfolge können sich sehen lassen: So geht die Bewerbung des SV Walbeck um das Qualitätssiegel auf die Initiative von Anna Croonenbroeck zurück, die als stellvertretende Jugendwartin der Tischtennis-Abteilung im „J-Team“ tätig ist. Walbeck setzt sich ein