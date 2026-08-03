SV Walbeck gegen VfR Warbeyen chancenlos

Hoher Besuch am Bergsteg. Frauen-Regionalligist VfR Warbeyen, in der vergangenen Saison noch in der Zweiten Liga unterwegs, trat zu einem Testspiel beim SV Walbeck an, der nach 16 Jahren in höheren Spielklassen einen Neustart in der Landesliga in Angriff nimmt.
Während der Gast aus dem Nordkreis sich unter anderem mit mehreren Spielerinnen aus der niederländischen Eredivisie verstärkt hat, setzt der Walbecker Trainer Friedel Baumann konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Deshalb erhielten neben einigen erfahrenen Spielerinnen auch viele Talente aus der Walbecker U17-Juniorinnen-Mannschaft ihre Einsatzchance.
Nach zehn Minuten brachte Chelsea Homan den haushohen Favoriten aus Kleve in Führung. Vanessa Susanna und Anna-Sophie Schindler erhöhten in der 14. und 16. Minute auf 3:0. Die Walbeckerinnen hatten vor allem mit dem schnellen Umschaltspiel der Gäste ihre Probleme, verteidigten aber engagiert und mussten den vierten Treffer durch Susanna erst in der 34. Minute hinnehmen.
Kurz vor der Pause sah eine Warbeyener Spielerin nach einer Notbremse gegen Alina Kostyrok, die alleine durch war, die Rote Karte. Die Überzahl veränderte die Statik der Partie jedoch kaum. Der Regionalligist blieb auch mit einer Spielerin weniger das überlegene Team. Nach dem Seitenwechsel trug sich Chelsea Homan noch dreimal in die Torschützenliste ein. Lisa van der Linde und Shijona Martina erzielten die weiteren Treffer zum 9:0-Endstand.
Zweistellig wurde das Ergebnis jedoch nicht mehr. Mit konzentrierter Defensivarbeit und dem nötigen Quäntchen Glück verhinderten die Walbeckerinnen in der Schlussviertelstunde einen weiteren Gegentreffer. Walbecks Trainer Baumann zeigte sich trotz der deutlichen Niederlage zufrieden. „Natürlich wussten wir um die Stärke des Gegners. Wir haben viel gewechselt, Wille und Einsatz haben gestimmt“, sagte er. Am kommenden Mittwoch empfängt der SV Walbeck im Voba-Cup der Frauen den Bezirksligisten DJK Twisteden.