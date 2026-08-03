SV Walbeck gegen VfR Warbeyen chancenlos

Kurz vor der Pause sah eine Warbeyener Spielerin nach einer Notbremse gegen Alina Kostyrok, die alleine durch war, die Rote Karte. Die Überzahl veränderte die Statik der Partie jedoch kaum. Der Regionalligist blieb auch mit einer Spielerin weniger das überlegene Team. Nach dem Seitenwechsel trug sich Chelsea Homan noch dreimal in die Torschützenliste ein. Lisa van der Linde und Shijona Martina erzielten die weiteren Treffer zum 9:0-Endstand.

Im Voba-Cup gegen die DJK Twisteden