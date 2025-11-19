Der SV Walbeck hat dem MSV Duisburg einen harten Kampf geliefert. – Foto: SSVg Velbert 02

SV Walbeck ärgert den MSV Duisburg In der Niederrheinliga der Frauen verliert der Underdog mit 0:2. Ein Elfmeter sorgt für die Wende. Viktoria Winnekendonk verliert das Topspiel in der Landesliga. Verlinkte Inhalte Niederrheinliga Frauen-Landesliga 1 F-Niederrheinpokal SV WiDo SV Walbeck + 3 weitere

Als Friedel Baumann, Trainer des SV Walbeck, vor dem Spiel beim MSV Duisburg, dem unangefochtenen Spitzenreiter der Niederrheinliga, ankündigte, man wolle dort das Spiel „nicht herschenken“, klang das selbstbewusst – aber es waren keine leeren Worte. Der Tabellenvorletzte bot dem Favoriten über weite Strecken einen leidenschaftlichen Kampf.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SV Walbeck SV Walbeck 2 0 Abpfiff Fast 70 Minuten hielt das Walbecker Bollwerk stand, ehe ein Strafstoß – Kategorie „kann man geben, muss man aber nicht“ – die Duisburgerinnen auf die Siegerstraße brachte. Trotz des Rückschlags blieb der große Einbruch aus. Der Walbeck fightete weiter um jeden Meter. Erst in der Nachspielzeit gelang dem MSV Duisburg der entscheidende zweite Treffer zum 2:0 (2:0)-Endstand. „Wir haben zwar das Spiel verloren, aber wir haben als Team gewonnen“, sagte Baumann. „Meine Mannschaft hat sich als echte Einheit präsentiert – zweikampfstark und taktisch diszipliniert.“

Der MSV Duisburg dominierte zwar das Geschehen mit gefühlten 90 Prozent Ballbesitz, tat sich aber schwer, klare Torchancen zu kreieren. Der SV Walbeck hingegen setzte immer wieder vereinzelte Nadelstiche nach vorne, ansonsten verlebte die MSV-Keeperin einen ruhigen Nachmittag. Mut macht der Auftritt aber allemal. Die Walbeckerinnen wollen die positiven Eindrücke mitnehmen – denn in zwei Wochen steht das enorm wichtige Kellerduell gegen den CfR Links an. Eine Woche später ist dann das Schlusslicht Union Nettetal am Bergsteg zu Gast. „Wir gehen mit Zuversicht in die kommenden Spiele. Unser Ziel ist es, die Abstiegsränge noch vor der Winterpause zu verlassen“, erklärte Baumann.