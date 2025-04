SV Wahlen-Niederlosheim II – SV Düren-Bedersdorf II 0:2 (0:1)

Nach einer eher ruhigen Anfangsphase war es in der 25. Spielminute soweit: Sven Neibecker scheiterte zunächst am gegnerischen Torwart, doch Paul Stoll stand goldrichtig und staubte zum 0:1 ab. Der Gastgeber kämpfte zwar engagiert, konnte sich im ersten Durchgang jedoch keine zwingende Tormöglichkeit erarbeiten. So ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Vor dem Strafraum war meist Endstation – sowohl beim Gegner als auch bei unserer Mannschaft. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, und so plätscherte die Partie lange ohne große Höhepunkte dahin.