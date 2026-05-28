SV Wacker: Tom Sanne zieht es zurück in seine norddeutsche Heimat

Tom Sanne (vorne) konnte die hohen Erwartungen in Burghausen nur selten erfüllen. Nach einem Jahr kehrt er dem SV Wacker wieder den Rücken. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Wacker Burghausen will in der neuen Saison mit einem verschlankten Kader an den Start gehen. Mehrere Akteure haben den Verein daher bereits verlassen, nun steht der nächste Abgang fest: Tom Sanne bricht seine Zelte in der Salzachstadt ab und kehrt nach einem Jahr beim SVW ans andere Ende der Republik in seine norddeutsche Heimat zurück. Der 22-jährige Angreifer schließt sich dem SV Drochtersen/Assel an. Der Klub aus der Kleinstadt im niedersächsischen Landkreis Stade wurde in der vor Kurzem zu Ende gegangenen Spielzeit 2025/26 Vizemeister in der Regionalliga Nord.

"Mit Tom Sanne stößt ein gebürtiger Hamburger zu uns nach Kehdingen. Der 22-Jährige geht ab sofort in unseren Farben auf Torejagd und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre", informiert der SV Drochtersen/Assel in einer Pressemitteilung. Sportdirektor Sören Behrmann erklärt: "Tom hat in der Regionalliga und auch auf höherem Niveau bereits gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Mit seiner Beidfüßigkeit, seiner Wucht und seinem Abschluss werden unsere Optionen in der Offensive noch variabler."



Tom Sanne war vor einem Jahr im Sommer 2025 mit viel Vorschusslorbeeren nach Oberbayern gekommen. Die Vita des wieselflinken Stürmers konnte sich durchaus sehen lassen: Torschützenkönig der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (Saison 2021/2022) für die U19 des Hamburger SV, Torschützenkönig der Regionalliga Nord (Saison 2023/2024) für die zweite Mannschaft des HSV und bereits Torschütze in der 2. Liga. In der Spielzeit 2024/25 war Sanne an Hannover 96 II und den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht ausgeliehen. Dementsprechend überzeugt waren die Wacker-Verantwortlichen um Geschäftsführer Andreas Huber, einen Transfercoup getätigt zu haben. Die hohen Erwartungen konnte Sanne aber nicht erfüllen: In 30 Einsätzen in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Bayern, in denen er zumeist von der Bank kam, gelangen ihm lediglich fünf Treffer. Nach einem Jahr beendet nun der Norddeutsche seine Stippvisite in den Süden wieder.