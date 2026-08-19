SV Wacker: Sodji kommt aus Leipzig, Woudstra löst Vertrag auf

Bewegte Tage beim SV Wacker Burghausen: Zunächst der Wirbel um die Personalie Moritz Leitner, nun dreht sich das Personalkarussell knapp zwei Wochen vor Ende der Sommertransferperiode nochmal kräftig an der Salzach. Marc Sodji, in der vergangenen Saison noch in Diensten des Ligarivalen TSV Schwaben Augsburg, beendet das Kapitel BSG Chemie Leipzig nach wenigen Monaten, hat seinen Vertrag bei den Sachsen aufgelöst und kehrt wieder nach Bayern zurück. Der gebürtige Münchner hat beim SV Wacker einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2028 unterschrieben.
Ausgebildet wurde der 23-jährige Mittelstürmer im Nachwuchs des SV Planegg-Krailling, ehe er sich im Frühjahr 2022 für einen Wechsel in die U19 des VfR Garching entschied. Dort schaffte er den Sprung in den Herrenbereich und brachte es in seinen ersten beiden Herren-Spielzeiten auf 16 Einsätze und drei Tore in der Bayernliga Süd. Bei seiner nächsten Bayernliga-Station, dem TSV Rain am Lech, absolvierte der 1,93 Meter große Rechtsfuß in den Spielzeiten 2023/2024 und 2024/2025 insgesamt 55 Liga-Spiele für die Schwaben, wobei Sodji zwölf Treffer erzielen und sieben Tore direkt vorbereiten konnte. Es folgte der Wechsel zum TSV Schwaben Augsburg, wo er in der vergangenen Saison 31 Einsätze (sechs Tore) in der Regionalliga Bayern verzeichnete. Nach eineinhalb Monaten mit vier Partien in der Regionalliga Nordost geht es für Sodji nun zurück nach Bayern, wo er ab sofort für den SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 9 auf Torejagd gehen wird. Warum er nach kurzer Zeit seinen Vertrag in Leipzig aufgelöst hat, darüber haben die Klubs nicht informiert.
Die Wege des SV Wacker Burghausen und Mittelstürmer Jordi Woudstra trennen sich hingegen wieder. Im beiderseitigen Einvernehmen haben sich Verein und Spieler auf eine Auflösung des bestehenden Vertrags verständigt. Für den 1,96 Meter großen Angreifer ist der zeitliche und organisatorische Aufwand, Beruf und Fußball auf Regionalliga-Niveau miteinander zu verbinden, zuletzt zu hoch geworden. Woudstra war im Sommer 2025 trotz eines zu diesem Zeitpunkt bestehenden Kreuzbandrisses nach Burghausen gewechselt. Nach erfolgreicher Rehabilitation und überstandener Verletzung feierte der Mittelstürmer sein Comeback und absolvierte insgesamt neun Regionalliga-Einsätze für die Salzachstädter, in denen ihm ein Treffer gelang.
Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, lässt zur Personalrochade wissen: "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Marc Sodji einen Mittelstürmer verpflichten konnten, der unser Offensivspiel mit seiner Physis, Dynamik und Präsenz im Strafraum bereichern wird. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen und der Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten geben wird. Gleichzeitig haben wir uns gemeinsam mit Jordi Woudstra dazu entschieden, den bestehenden Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen aufzulösen. Für Jordi ist die Kombination aus Beruf und dem Aufwand, den der Fußball in der Regionalliga Bayern mit sich bringt, zuletzt zu einer zu großen Herausforderung geworden. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und insbesondere dafür, dass er sich nach seinem Kreuzbandriss mit großem Ehrgeiz zurück auf den Platz gekämpft hat. Wir wünschen Jordi für seinen weiteren Weg persönlich wie sportlich alles Gute."
Zudem verlässt Niklas Heid den SV Wacker Burghausen und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Süd-Bayernligisten SV Kirchanschöring. Der 19-Jährige war während der Sommerpause aus der U19 des Burghauser Nachwuchsleistungszentrums in den Regionalliga-Kader des SV Wacker aufgerückt, kam bislang jedoch noch nicht in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. "Der SV Wacker Burghausen wünscht Niklas Heid für die Zeit in Kirchanschöring viel Erfolg und wird den Weg des rechten Schienenspielers weiterhin verfolgen", schreibt der SVW in einer Pressemitteilung. Rückkehr also nicht ausgeschlossen...