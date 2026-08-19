SV Wacker: Sodji kommt aus Leipzig, Woudstra löst Vertrag auf Personalkarussell dreht sich in Burghausen: Zudem wechselt Niklas Heid mit sofortiger Wirkung zum SV Kirchanschöring von PM/mwi · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Stürmertausch beim SV Wacker: Marc Sodji (li.) kommt von der BSG Chemie Leipzig, Jordi Woudstra (re.) verabschiedet sich. – Foto: André Lop/Lilly Schickl

Bewegte Tage beim SV Wacker Burghausen: Zunächst der Wirbel um die Personalie Moritz Leitner, nun dreht sich das Personalkarussell knapp zwei Wochen vor Ende der Sommertransferperiode nochmal kräftig an der Salzach. Marc Sodji, in der vergangenen Saison noch in Diensten des Ligarivalen TSV Schwaben Augsburg, beendet das Kapitel BSG Chemie Leipzig nach wenigen Monaten, hat seinen Vertrag bei den Sachsen aufgelöst und kehrt wieder nach Bayern zurück. Der gebürtige Münchner hat beim SV Wacker einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2028 unterschrieben.

Ausgebildet wurde der 23-jährige Mittelstürmer im Nachwuchs des SV Planegg-Krailling, ehe er sich im Frühjahr 2022 für einen Wechsel in die U19 des VfR Garching entschied. Dort schaffte er den Sprung in den Herrenbereich und brachte es in seinen ersten beiden Herren-Spielzeiten auf 16 Einsätze und drei Tore in der Bayernliga Süd. Bei seiner nächsten Bayernliga-Station, dem TSV Rain am Lech, absolvierte der 1,93 Meter große Rechtsfuß in den Spielzeiten 2023/2024 und 2024/2025 insgesamt 55 Liga-Spiele für die Schwaben, wobei Sodji zwölf Treffer erzielen und sieben Tore direkt vorbereiten konnte. Es folgte der Wechsel zum TSV Schwaben Augsburg, wo er in der vergangenen Saison 31 Einsätze (sechs Tore) in der Regionalliga Bayern verzeichnete. Nach eineinhalb Monaten mit vier Partien in der Regionalliga Nordost geht es für Sodji nun zurück nach Bayern, wo er ab sofort für den SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 9 auf Torejagd gehen wird. Warum er nach kurzer Zeit seinen Vertrag in Leipzig aufgelöst hat, darüber haben die Klubs nicht informiert.

Marc Sodji posiert in seiner neuen sportlichen Heimat, dem flatbuy-Stadion an der Liebigstraße. – Foto: SV Wacker



Woudstra: Beruf und Fußball in Burghausen nicht mehr kombinierbar. Die Wege des SV Wacker Burghausen und Mittelstürmer Jordi Woudstra trennen sich hingegen wieder. Im beiderseitigen Einvernehmen haben sich Verein und Spieler auf eine Auflösung des bestehenden Vertrags verständigt. Für den 1,96 Meter großen Angreifer ist der zeitliche und organisatorische Aufwand, Beruf und Fußball auf Regionalliga-Niveau miteinander zu verbinden, zuletzt zu hoch geworden. Woudstra war im Sommer 2025 trotz eines zu diesem Zeitpunkt bestehenden Kreuzbandrisses nach Burghausen gewechselt. Nach erfolgreicher Rehabilitation und überstandener Verletzung feierte der Mittelstürmer sein Comeback und absolvierte insgesamt neun Regionalliga-Einsätze für die Salzachstädter, in denen ihm ein Treffer gelang.