SV Wacker Obercastrop verstärkt Zentrale und Torwartteam

Mittendrin war Axel Coptie im finalen Duell des FC Roj bei der DJK Tus Hordel vor 1300 Zuschauern. Mit 1:2 verpassten die Dortmunder beim Bochumer Traditionsclub von der Hordeler Heide den Aufstieg in die Westfalenliga um nur einen einzigen Punkt. Trotzdem wird Axel in der kommenden Saison in der Westfalenliga antreten, denn der fast 25-Jährige wechselt zu unserem SV Wacker. Mit dem trifft er dann auch wieder auf Hordel, denn die DJK stand nach dem siegreichen Finalduell als Aufsteiger fest.

Axel Andrea Nangle Coptie lautet der komplette Name unseres neuen Mittefeldspielers, dessen zweiter Vorname Andrea auf sein Geburtsland Italien hinweist. „Jeder nennt mich nur Axel", sagt er gegenüber WackerMedia und freut sich auf seine neue Fußballheimat Wacker Obercastrop: „Ich habe schon in der Winterpause mit Roj gegen Wacker gespielt. Ich habe direkt gesehen, dass hier richtig Fußball gespielt wird, dass es einen starken Zusammenhalt gibt und dass es sehr familiär ist. Ich hatte mehrere Angebote bekommen, doch bei Wacker wurde ich direkt aufgenommen. Hier kann ich mich weiterentwickeln und unsere Ziele passen zueinander. Genauso wie die Wackermannschaft möchte ich weiter nach oben. Ich hoffe, dass ich helfen kann!"





Westfalenliga: Neu bei Wacker! Cedric Golbig!



22 Jahre, 1,90 Meter, Torhüter!





Vom Dortmunder Club Türkspor Dortmund kommt ein junger Keeper in das Torhüterteam von Trainer David Menke. Und der hat besonders im Sinn, den Spaß am Fußball wiederzufinden. Fakt ist, bei Wacker geht's oft lustig zu, ohne im Training den Leistungsanspruch zu vernachlässigen. Denn wenn es darauf ankommt, sind die Jungs da. Ideale Bedingungen für Cedric also, der anmerkt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr gut. Ich hatte direkt ein gutes Gefühl. Und gemerkt, wie familiär es bei Wacker zugeht. Was mir bei meiner Entscheidung geholfen hat. Zudem wird hier der richtige Fußball gespielt. Deshalb glaube ich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich freue mich auf eine gute Zeit hier!"