SV Wacker Obercastrop: Ein Rückkehrer beerbt Kevin Großkreutz

Am Montag sickerte es beim "RevierSport" durch, dass ein alter Bekannter den Trainerposten beim Westfalenliga 2-Schlusslicht SV Wacker Obercastrop übernehmen wird. Jetzt ist es offiziell!
Gestern berichteten die Kollegen von FuPa Niederrhein von der Vertragsauflösung von Antonio Molina beim VfB Hilden. Zum Niederrhein-Oberligisten war der 52-Jährige als Sportlicher Leiter im Mai 2024 gewechselt. Nun juckt es den A-Lizenz-Inhaber aber wieder in den Fingern, selbst die Geschickte auf dem Platz zu leiten. Mit sofortiger Wirkung übernimmt er bei Wacker wieder den Cheftrainer-Posten, den er bereits von Oktober 2022 bis Januar 2024 inne hatte. Der reaktivierte Björn Brinkmann, der nach der Trennung vom Trainerduo Jimmy Thimm und Kevin Großkreutz als Interimscoach den äußerst wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den FC Iserlohn eingefahren hatte, bleibt als Co-Trainer. David Menke bleibt Torwart-Trainer.
„Oft ist es in solchen Situationen schwierig, die bestmögliche Lösung zu finden – nicht selten landet man bei einer 1b- oder 1c-Variante. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Toni Molina unsere absolute 1A-Lösung präsentieren können“, erklärt der Vereinsvorstand.
Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Darüber hinaus bringt Toni wertvolle Erfahrung aus seiner langjährigen Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf mit. Gerade für die Entwicklung unserer jungen Mannschaft, die mit einem Altersdurchschnitt von nur 23 Jahren am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg feierte, ist er damit prädestiniert. Für den zukünftigen Weg von Wacker Obercastrop ist Toni Molina genau der richtige Mann. Mit der neuen Trainerteam-Konstellation ist Wacker Obercastrop überzeugt, bestens für die kommenden Aufgaben aufgestellt zu sein."
Vor seiner Zeit bei Obercastrop war Molina bereits viele Jahre in der höchsten Amateurspielklasse am Niederrhein tätig und trainierte die Oberligisten ETB SW Essen, SC Kapellen-Erft und TSV Meerbusch.