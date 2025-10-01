SV Wacker Obercastrop: Ein Rückkehrer beerbt Kevin Großkreutz

Am Montag sickerte es beim "RevierSport" durch, dass ein alter Bekannter den Trainerposten beim Westfalenliga 2-Schlusslicht SV Wacker Obercastrop übernehmen wird. Jetzt ist es offiziell!

Gestern berichteten die Kollegen von FuPa Niederrhein von der Vertragsauflösung von Antonio Molina beim VfB Hilden. Zum Niederrhein-Oberligisten war der 52-Jährige als Sportlicher Leiter im Mai 2024 gewechselt. Nun juckt es den A-Lizenz-Inhaber aber wieder in den Fingern, selbst die Geschickte auf dem Platz zu leiten. Mit sofortiger Wirkung übernimmt er bei Wacker wieder den Cheftrainer-Posten, den er bereits von Oktober 2022 bis Januar 2024 inne hatte. Der reaktivierte Björn Brinkmann, der nach der Trennung vom Trainerduo Jimmy Thimm und Kevin Großkreutz als Interimscoach den äußerst wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den FC Iserlohn eingefahren hatte, bleibt als Co-Trainer. David Menke bleibt Torwart-Trainer.