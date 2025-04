SV Wacker: Ein Ex-Jugendnationalspieler wird Kaderplaner & Chefscout

Der SV Wacker Burghausen arbeitet weiter daran, sein bestehendes Umfeld auszubauen. In diesem Zusammenhang verpflichten die Salzachstädter mit dem 33-jährigen Niklas Hörber einen erfahrenen Kaderplaner und Chefscout. Als aktiver Spieler absolvierte Hörber unter anderem 15 Drittligaspiele für die U23 des SV Werder Bremen. Der 17-fache deutsche Juniorennationalspieler lief zudem für den 1. FC Nürnberg und die SpVgg Bayern Hof auf.

Nach seiner aktiven Karriere war Niklas Hörber unter NLZ-Leiter Wolfgang Schellenberg sechs Jahre lang als Talentscout für den TSV 1860 München tätig - mit Schwerpunkten im Einzelspielerscouting und in der Gegneranalyse. "Unser Plan ist es, gezielt unsere Strukturen im Bereich der Spielersichtung zu optimieren. Dazu gehört der Aufbau eines Scoutingnetzwerks. Wir freuen uns sehr, dass wir Niklas mit seiner Expertise von unserer Idee überzeugen konnten. Zudem wichtig ist uns die enge Verknüpfung zu unserem Nachwuchsleistungszentrum mit Nachwuchs-Chefscout Alexander Mankowski", erklärt Wacker Burghausens Sportdirektor Wolfgang Schellenberg in einer vom Verein verschickten Pressemitteilung.

Befragt zu seinem Engagement beim SV Wacker Burghausen lässt sich Niklas Hörber wie folgt zitieren: "Es motiviert mich sehr, gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins eine schlagkräftige und ambitionierte Mannschaft zu formen, die bereit ist, unser großes Vorhaben zu verwirklichen - die Rückkehr in den Profifußball. Gerade in der Regionalliga können wir noch nicht auf die Ressourcen zurückgreifen, die Profiteams zur Verfügung stehen. Umso wichtiger ist es in unserer momentanen Situation, ein kreatives, aber vor allem auch zeitgemäßes Scouting zu betreiben. Es ist ein spannendes Projekt, und ich möchte dazu beitragen, unser Scouting auf ein noch professionelleres und effektiveres Level zu heben."