Karl-Heinz Fenk verabschiedet sich vom Posten des Sportlichen Leiters beim SV Wacker Burghausen – Foto: Butzhammer

SV Wacker Burghausen: Sportlicher Leiter Fenk verabschiedet sich Der 58-Jährige will nach einigen Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen kürzertreten +++ Nachfolgersuche läuft Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern SV Wacker Karl-Heinz Fenk

Nach vielen Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen verabschiedet der SV Wacker Burghausen seinen langjährigen Wegbegleiter Karl-Heinz Fenk aus der Position des Sportlichen Leiters. Mit seinem Abschied geht eine Ära zu Ende, die den Verein nachhaltig geprägt hat.

Karl-Heinz Fenk war bereits in den 1990er-Jahren als Torwart für den SV Wacker aktiv und legte damit den Grundstein für seine außergewöhnliche Verbundenheit zum Verein. Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Klub treu und arbeitete als Torwarttrainer und Co-Trainer in den Jahren 2004 bis 2007 bzw. 2009/2010 unter diversen Cheftrainern, darunter Markus Schupp oder Jürgen Press. Nach einer Pause kehrte Fenk im Frühjahr 2017 als Teammanager zurück an seine alte Wirkungsstätte. Seine akribische, zuverlässige und menschlich geprägte Arbeitsweise führte ihn anschließend in die Rolle des Sportlichen Leiters, die er in den vergangenen Jahren mit großer Hingabe ausfüllte. In dieser Funktion war er für zahlreiche Transfers verantwortlich und trug entscheidend zur sportlichen Weiterentwicklung der Regionalliga-Mannschaft sowie zur Stabilisierung der Kaderstruktur bei.

"Karl-Heinz Fenk hat unseren Verein über Jahrzehnte mit seiner Leidenschaft, seinem Engagement und seiner Expertise bereichert", sagt Josef Berger, Vorstandsmitglied und jahrelanger Begleiter Fenks. "Sein Einsatz war stets vorbildlich. Wir verlieren einen äußerst geschätzten Kollegen, der sportlich wie menschlich große Fußspuren hinterlässt." Geschäftsführer Andreas Huber ergänzt: "Seit 2017 hat uns mit Karl-Heinz Fenk eine außergewöhnlich vertrauensvolle, offene und immer konstruktive Zusammenarbeit verbunden. Daher verbleibt mir ihn mit großem Respekt und dankbarer Wertschätzung zu verabschieden. Er ist beim SV Wacker immer herzlich willkommen!"