SV Wacker Burghausen: Sportlicher Leiter Fenk verabschiedet sich

Nach vielen Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen verabschiedet der SV Wacker Burghausen seinen langjährigen Wegbegleiter Karl-Heinz Fenk aus der Position des Sportlichen Leiters. Mit seinem Abschied geht eine Ära zu Ende, die den Verein nachhaltig geprägt hat.
Karl-Heinz Fenk war bereits in den 1990er-Jahren als Torwart für den SV Wacker aktiv und legte damit den Grundstein für seine außergewöhnliche Verbundenheit zum Verein. Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Klub treu und arbeitete als Torwarttrainer und Co-Trainer in den Jahren 2004 bis 2007 bzw. 2009/2010 unter diversen Cheftrainern, darunter Markus Schupp oder Jürgen Press. Nach einer Pause kehrte Fenk im Frühjahr 2017 als Teammanager zurück an seine alte Wirkungsstätte.
Seine akribische, zuverlässige und menschlich geprägte Arbeitsweise führte ihn anschließend in die Rolle des Sportlichen Leiters, die er in den vergangenen Jahren mit großer Hingabe ausfüllte. In dieser Funktion war er für zahlreiche Transfers verantwortlich und trug entscheidend zur sportlichen Weiterentwicklung der Regionalliga-Mannschaft sowie zur Stabilisierung der Kaderstruktur bei.
"Karl-Heinz Fenk hat unseren Verein über Jahrzehnte mit seiner Leidenschaft, seinem Engagement und seiner Expertise bereichert", sagt Josef Berger, Vorstandsmitglied und jahrelanger Begleiter Fenks. "Sein Einsatz war stets vorbildlich. Wir verlieren einen äußerst geschätzten Kollegen, der sportlich wie menschlich große Fußspuren hinterlässt."
Geschäftsführer Andreas Huber ergänzt: "Seit 2017 hat uns mit Karl-Heinz Fenk eine außergewöhnlich vertrauensvolle, offene und immer konstruktive Zusammenarbeit verbunden. Daher verbleibt mir ihn mit großem Respekt und dankbarer Wertschätzung zu verabschieden. Er ist beim SV Wacker immer herzlich willkommen!"
Auch Fenk blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit beim SV Wacker zurück: "Der Verein war immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich durfte hier in verschiedenen Rollen arbeiten, großartige Menschen kennenlernen und viele besondere Momente erleben. Für das Vertrauen, das mir über all die Jahre entgegengebracht wurde, bin ich sehr dankbar."
Karl-Heinz Fenk wurde nun am vergangenen Samstag auf der Fußball-Weihnachtsfeier verabschiedet. Aufgrund der witterungsbedingten Absage gegen Nürnberg entfiel leider die offizielle Verabschiedung auf dem Rasen, soll aber im Frühjahr nachgeholt werden. Seinen letzten Einsatz als Sportlicher Leiter hat Fenk am kommenden Freitag, wenn der SVW zu Gast bei den Bayern-Amateuren im Grünwalder Stadion ist.
"Der SV Wacker Burghausen bedankt sich herzlich bei Karl-Heinz Fenk für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Loyalität und seinen bleibenden Beitrag zur sportlichen Entwicklung des Vereins. Die Verantwortlichen wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute und hofft auf ein baldiges und häufiges Wiedersehen im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.
Indes ist der SV Wacker Burghausen auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge auf der Position des Teamanagers und Sportlichen Leiters.